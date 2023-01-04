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Кримінальна справа щодо Панченко: СБУ повідомила деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кримінальна справа щодо Панченко: СБУ повідомила деталі
Наразі щодо Панченко тривають необхідні слідчо-оперативні заходи та призначені відповідні експертизи
СБУ

Слідство встановило, що проросійські сюжети журналістки маніпулюють свідомістю глядачів в інтересах РФ

Служба безпеки України розповіла деталі кримінального провадження щодо однієї з проросійських журналісток, яка працювала на телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, Діани Панченко. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Провадження відкрите за ч.2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників)», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що проросійські сюжети цієї журналістки маніпулюють свідомістю глядачів в інтересах РФ. Серед іншого, мова йде про створений нею нібито документальний фільм про зруйнований росіянами Маріуполь, в якому, на думку слідчих, використовуються пропагандистські наративи ворога.

Наразі тривають необхідні слідчо-оперативні заходи, призначені відповідні експертизи. За їхніми висновками будуть вживатися подальші заходи.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що проти колишньої ведучої проросійських телеканалів NewsOne, «Перший незалежний» та Ukrlive Діани Панченко відкрили кримінальну справу.

До слова, 12 грудня стало відомо, що колишня ведуча проросійського телеканалу NewsOne Діана Панченко поїхала до окупованого Донецька.

У квітні 2022 року Національне агентство з питань запобігання корупції спільно з рухом «Чесно» внесло перші 100 осіб до реєстру державних зрадників. Є в цьому списку і Діана Панченко. Як зазначають упорядники списку, у листопаді 2021 року Панченко заявила, що хоче поїхати до Росії і не бачить у цьому нічого поганого.

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Теги: слідство СБУ Віктор Медведчук фільм пропаганда

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