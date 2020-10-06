Під Ужгородом упіймали сирійця, який намагався потрапити до Євросоюзу



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Невідомого помітив прикордонний наряд з відділу «Ужгород»

Іноземець тривалий час перебував в Україні та самотужки дістався Закарпаття

Прикордонники Чопського загону затримали іноземця, який намагався незаконно потрапити з України до Словаччини. Про це повідомляє mukachevo. net.

Зазначається, що невідомого помітив прикордонний наряд з відділу «Ужгород».

«Чоловік намагався пройти непоміченим неподалік пункту пропуску «Ужгород». Його зупинили за 50 метрів до державного кордону», – йдеться у повідомленні.

Прикордонник інформують, що правопорушник назвався громадянином Сирії, він не мав при собі жодних документів.

Як згодом встановили правоохоронці, іноземець тривалий час перебував в Україні та самотужки дістався Закарпаття.

Затриманого доставили у прикордонний підрозділ для встановлення особистості.

Як повідомлялося 5 жовтня, на кордоні з Румунією контрабандисти намагалися наїхати на прикордонників.