  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Ужгородом упіймали сирійця, який намагався потрапити до Євросоюзу

    • Розсилка
    Невідомого помітив прикордонний наряд з відділу &laquo;Ужгород&raquo; - Під Ужгородом упіймали сирійця, який намагався потрапити до Євросоюзу
    Невідомого помітив прикордонний наряд з відділу «Ужгород»

    Іноземець тривалий час перебував в Україні та самотужки дістався Закарпаття

    Прикордонники Чопського загону затримали іноземця, який намагався незаконно потрапити з України до Словаччини. Про це повідомляє mukachevo. net.

    Зазначається, що невідомого помітив прикордонний наряд з відділу «Ужгород».

    «Чоловік намагався пройти непоміченим неподалік пункту пропуску «Ужгород». Його зупинили за 50 метрів до державного кордону», – йдеться у повідомленні.

    Прикордонник  інформують, що правопорушник назвався громадянином Сирії, він не мав при собі жодних документів.

    Як згодом встановили правоохоронці, іноземець тривалий час перебував в Україні та самотужки дістався Закарпаття.

    Затриманого доставили у прикордонний підрозділ для встановлення особистості.

    Як повідомлялося 5 жовтня, на кордоні з Румунією контрабандисти намагалися наїхати на прикордонників.

    прикордонники ЄС Держприкордонслужба Закарпаття іноземці Ужгород чоловік кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies