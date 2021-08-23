Поліція Одеси спіймала американця, який гуляв у майці з російським триколором

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В Одесі правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності 26-річного іноземця за порушення громадського порядку під час урочистостей в центрі міста, передає пресслужба регіональної поліції.
Правоохоронці повідомили, що в понеділок, 23 серпня під час розгортання прапора України на Потьомкінських сходах чоловік поводився зухвало і провокував конфлікт з громадянами, що приєдналися до заходу.
«Не реагуючи на вимоги правоохоронців припинити протиправні дії, чоловік намагався втекти, після того, як його запросили до відділення поліції», – йдеться в повідомленні.