Поліція Одеси спіймала американця, який гуляв у майці з російським триколором

обзивав українців расистами через те, що вони не люблять росіян

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В Одесі правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності 26-річного іноземця за порушення громадського порядку під час урочистостей в центрі міста, передає пресслужба регіональної поліції.

Правоохоронці повідомили, що в понеділок, 23 серпня під час розгортання прапора України на Потьомкінських сходах чоловік поводився зухвало і провокував конфлікт з громадянами, що приєдналися до заходу.

«Не реагуючи на вимоги правоохоронців припинити протиправні дії, чоловік намагався втекти, після того, як його запросили до відділення поліції», – йдеться в повідомленні.



Чоловік дав пояснення з цього приводу в територіальному відділенні поліції, в його відношенні будуть складені протоколи за статтями 173 (дрібне хуліганство) і 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення.