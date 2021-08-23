Чемодан, вокзал, Росія. Лавров розказав угорцям про страшного Зеленського, який виселяє росіян

У своєму інтерв'ю Лавров чомусь забув пригадати про злочини російського режиму на окупованих українських територіях

Заклик президента України до жителів ОРДЛО, які кличуть Путіна, вивів з себе главу російського МЗС

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров дав інтерв'ю угорському виданню «Мадяр Немзет», в якому тема ненависної України посіла чільне місце. Соратник Путіна висловив обурення порадою, яку президент України Володимир Зеленський дав мешканцям України, які відчувають себе росіянами. Нагадаємо, Зеленський порадив таким людям не мучити себе і «знайти собі місце у Росії».

«Нагадаю, що в перших числах серпня Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь порадив неукраїномовним жителям України виїхати з країни. В інтерв'ю, опублікованому 5 серпня, Володимир Зеленський порадив росіянам «подорожувати і знайти собі місце в Росії». Ми розглядаємо ці оголошення як розпалювання міжнаціонального конфлікту», – перерахував Лавров «гріхи» української влади угорським читачам.