У Росії згорів винищувач Міг-29

П'ять днів тому в Астраханській області розбився такий же Міг-29

П'ять днів тому в Астраханській області розбився такий же Міг-29

Літак раптом спалахнув і повністю вигорів

В Астраханській області Російської Федерації згорів МіГ-29 – радянський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Про це сьогодні повідомляє російське інтернет-видання Baza.

За інформацією видання, літак проходив планово-ремонтні роботи у військовій частині в Наріманівському районі.

«Рано вранці Міг-29 спалахнув і повністю вигорів, ніхто не постраждав», – пишуть журналісти.

При цьому наголошується, що п’ять днів тому саме в тій місцевості розбився такий же винищувач. Тоді він виконував плановий політ без боєкомплекту.

Аварія сталася в безлюдній місцевості на території полігону Ашулук. Льотчик загинув.