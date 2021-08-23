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    У Росії згорів винищувач Міг-29

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    П'ять днів тому в Астраханській області розбився такий же Міг-29 - У Росії згорів винищувач Міг-29
    П'ять днів тому в Астраханській області розбився такий же Міг-29

    Літак раптом спалахнув і повністю вигорів

    В Астраханській області Російської Федерації згорів МіГ-29 – радянський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Про це сьогодні повідомляє російське інтернет-видання Baza.

    За інформацією видання, літак проходив планово-ремонтні роботи у військовій частині в Наріманівському районі.

    «Рано вранці Міг-29 спалахнув і повністю вигорів, ніхто не постраждав», – пишуть журналісти.

    При цьому наголошується, що п’ять днів тому саме в тій місцевості розбився такий же винищувач. Тоді він виконував плановий політ без боєкомплекту.

    Аварія сталася в безлюдній місцевості на території полігону Ашулук. Льотчик загинув.

    Теги: пожежа Росія політ літак аварія льотчик
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    У Росії згорів винищувач Міг-29