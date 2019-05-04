Поминальні дні: одеситам повідомили, як працюватиме громадський транспорт



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Робота транспорту у напрямку міських кладовищ

У зв'язку з проведенням Дня поминання покійних 05 травня 2019 року буде організована робота міського громадського транспорту у напрямку міських кладовищ - «Новоміського» (Таїровського), «Північного», «II Християнського», «Слобідського», «Західного» «Латовка».

Частково будуть змінені схеми руху маршрутів з заїздом до «Новоміського» (Таїровського) кладовища:

№№ 175, 232а від пл. Незалежності по просп. Ак. Глушка на Ільїчівську дорогу;

№№ 210, 214 від вул. Левітана по просп. Небесної Сотні на Ільїчівську дорогу;

№№ 121 від перетину просп. Ак. Глушка з просп. Небесної Сотні на Ільїчівську дорогу;

№№ 197, 146 від вул. Ак. Вільямса по просп. Небесної Сотні на Ільїчівську дорогу;

№ 124 від вул. Ак. Вільямса на пл. Таїрова, вул. Ак. Королева, вул. Архітекторську, вул. Ільфа та Петрова, просп. Ак. Глушка на Ільїчівську дорогу;

№ 150 від вул. Ак. Корольова на вул. Ак. Вільямса, просп. Небесної Сотні на Ільїчівську дорогу;

№ 185 від вул. Ільфа та Петрова по просп. Ак. Глушка на Ільїчівську дорогу;

№ 208 від вул. Шишкіна по Люстдорфській дорозі, просп. Ак. Глушка на Ільїчівську дорогу;

№ 127 від 7-й ст. Люстдорфської дороги по просп. Ак. Глушка на Ільїчівську дорогу.

Також буде організована робота автобусів по тимчасовому маршруту № 175к в режимі руху «маршрутне таксі» за маршрутом «Меморіал 411-ї батареї - Ільїчівська дорога» від вул. Ак. Корольова на просп. Ак. Глушка на Ільїчівську дорогу та в зворотному напрямку.

Буде організована робота автобусів з заїздом на «Західне» кладовище:

автобусного маршруту № 201;

автобусного маршруту № 233;

тимчасового автобусного маршруту № 6а «вул. Заболотного - кладовище «Західне»;

автобусного маршруту № 280;

автобусного маршруту № 288.

Крім того, організована робота автобусів з заїздом на «Слобідське» кладовище:

автобусного маршруту № 237.

Додатково 3 та 4 травня:

організований заїзд автобусів маршруту № 201 на кладовище «Західне» (інтервал руху 10 хв.);

організована робота тимчасового автобусного маршруту № 6а «вул. Заболотного - кладовище «Західне» в режимі руху «маршрутне таксі»;

організований заїзд автобусів маршруту № 233 до кладовища «Західне».

7 травня 2019 року: