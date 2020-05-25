Поради одеситам: як оформити соцдопомогу під час карантину



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Під час карантину одесити можуть отримати додаткові соцгарантії від держави

В Україні продовжено карантин по коронавірусу до 22 червня 2020 року.

У зв'язку з триваючим карантином одесити мають можливість отримати додаткові соціальні гарантії від держави. Зокрема, таким правом можуть скористатися фізичні особи-підприємці, які мають дітей.

Допомогу на дітей можуть отримати фізичні особи-підприємці, які відносяться до першої та другої груп платників єдиного податку і оплатили єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за всі місяці 2019 року або протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації фізичної особи-підприємця.

Грошова допомога надається на кожну дитину до досягнення нею 10-річного віку. Розмір допомоги у віці до 6 років - 1779 грн, від 6 до 10 років - 2218 грн. Цю допомогу можна отримати під час карантину і на один місяць з дати його скасування.

Детальніше про порядок і умови призначення зазначеної допомоги можна дізнатися за посиланням.

Також, згідно з Порядком надання і повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину (Постанова КМУ №306 от 22.04.2020 р.), допомогу по частковому безробіттю можуть отримати представники малого та середнього бізнесу, які:

зупинили або скоротили діяльність через карантин;

платили ЄВ протягом 6 місяців, що передують даті зупинки або скорочення діяльності, за найманих працівників та не припинили трудові відносини з ними на момент звернення до Центру зайнятості.

Про те, що необхідно для отримання допомоги, можна дізнатися за посиланням.

Одесити, які втратили в період карантину роботу, можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Куди звертатися - читайте тут.

Заяви для призначення допомоги при народженні дитини та житлової субсидії можуть бути подані в електронній формі через офіційний сайт Мінсоцполітики (розділ «Е-сервіси»).

Крім того, одесити, які потребують допомоги, можуть подати на адресу департаменту праці та соціального захисту Одеської міської ради в електронному вигляді заяву і документи, що підтверджують предмет звернення, для отримання соціальної допомоги відповідно до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки.