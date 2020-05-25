В окупованому Криму запроваджують плату за обов’язкову обсервацію
Пособники окупантів закликали охочих відвідати півострів «не створювати проблему»
В окупованому Росією Криму вводять обсервацію за свій кошт до зняття введених через коронавірус обмежень.
Про це заявив «глава республіки» Сергій Аксьонов, повідомляє «Интерфакс».
«Громадяни з інших суб'єктів РФ, які їдуть безцільно, з особистих питань, мають поміщатися в обсерватор за свій рахунок. Якщо не готові оплатити відразу, після закінчення перебування в обсерваторі, позовні вимоги повинні направлятися в суд і, відповідно, стягувати цю суму», – сказав Аксьонов.
Він пояснив таке рішення додатковим навантаженням на органи влади і систему охорони здоров'я, закликавши охочих відвідати півострів «не створювати проблему» і «поважати один одного».
Суму, яку доведеться заплатити поміщеним в обсерватор, Аксьонов не назвав.
Раніше правозахисники заявили, що окупанти занижують дані щодо кількості інфікованих коронавірусом у Криму.
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Всього21245
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Хворіють13388
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Одужали7234
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Померли623
Як повідомлялося, в Україні станом на 24 травня зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж 23 травня (432). Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.