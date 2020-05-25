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    В окупованому Криму запроваджують плату за обов’язкову обсервацію

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    В окупованому Криму на обсервацію відправлятимуть за власний рахунок - В окупованому Криму запроваджують плату за обов’язкову обсервацію
    В окупованому Криму на обсервацію відправлятимуть за власний рахунок

    Пособники окупантів закликали охочих відвідати півострів «не створювати проблему»

    В окупованому Росією Криму вводять обсервацію за свій кошт до зняття введених через коронавірус обмежень.

    Про це заявив «глава республіки» Сергій Аксьонов, повідомляє «Интерфакс».

    «Громадяни з інших суб'єктів РФ, які їдуть безцільно, з особистих питань, мають поміщатися в обсерватор за свій рахунок. Якщо не готові оплатити відразу, після закінчення перебування в обсерваторі, позовні вимоги повинні направлятися в суд і, відповідно, стягувати цю суму», – сказав Аксьонов.

    Він пояснив таке рішення додатковим навантаженням на органи влади і систему охорони здоров'я, закликавши охочих відвідати півострів «не створювати проблему» і «поважати один одного».

    Суму, яку доведеться заплатити поміщеним в обсерватор, Аксьонов не назвав.

    Раніше правозахисники заявили, що окупанти занижують дані щодо кількості інфікованих коронавірусом у Криму.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21245
    • Хворіють
      13388
    • Одужали
      7234
    • Померли
      623

    Як повідомлялося, в Україні станом на 24 травня зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж 23 травня (432). Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.

    Крим здоров'я медицина гроші карантин коронавірус
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