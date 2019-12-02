Посадовці Міграційної служби заволоділи бюджетними коштами на суму майже 900 тис. грн, - ДБР



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Слідчі Державного бюро розслідувань також повідомили про підозру суб'єктам підприємницької діяльності - учасникам «схеми»

ДБР повідомило про підозру начальнику і першому заступнику ГУ Міграційної служби в Одеській області в заволодінні 0,9 млн грн бюджетних коштів

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику та першому заступнику Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області в заволодінні 898 тис. гривень бюджетних коштів. Про це сказано у повідомленні пресслужби ДБР.

«Досудовим розслідуванням встановлено: посадові особи ГМС, перебуваючи у змові з підприємцями, внесли завідомо неправдиві відомості в акти приймання виконаних будівельних робіт, проведених у своїх службових приміщеннях. На підставі підроблених актів Держказначейство перерахувало на рахунки підрядників 898,7 тис. грн бюджетних коштів» , - сказано в ньому.

Зазначається, що слідчі ДБР також повідомили про підозру суб'єктам підприємницької діяльності - учасникам «схеми».

Попередня кваліфікація - ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 366 (видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 2 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна або штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (4250-12750 гривень).

Як повідомлялось, Генеральна прокуратура перевіряє можливу причетність свого співробітника до злочинної схеми із землею в Одеській області.