Волонтерка Звіробій прокоментувала виклик на допит



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Замість допиту Маруся Звіробій подала запити в ДБР

Звіробій зазначила, що не піде на допит до ДБР поки слідчі Бюро не вкажуть її статус

Учасниця бойових дій в зоні АТО і волонтерка Маруся Звіробій (Олена Біленька - ред.) сьогодні занесла до канцелярії Державного бюро розслідувань питання, що саме їй інкримінують та в якому статусі вона перебуває. Про це вона заявила в ефірі одного з українських телеканалів.

«…сьогодні ми з моїми адвокатами приїхали поцікавитись, що власне мені інкримінують, і ким я є у цій справі. Ми щойно в канцелярії залишили ці питання, і будемо чекати на них відповіді, і будемо чекати виклик законно складений, де вказані всі пункти, які відсутні», - сказала Звіробій.

За її словами, у виклику, який їй залишили після обшуків не зазначено статус Звіробій та кримінальне провадження.

«На яку слідчу дію мене сюди викликають, теж не зрозуміло. Не вказано чи це допит, чи це вручення підозри…Це грубе порушення закону», - розповіла Звіробій.

Також вона зазначила, що не піде на допит до ДБР поки не вкажуть її статус.

«Ні на який допит я не піду, тому що мені не зазначили у виклику, що у мене має бути якийсь допит. Нехай вони мені напишуть, що ви підозрювана викликаєтеся на допит, або ви свідок викликаєтеся на вручення підозри . Тоді я як громадянка прийду. Але є питання з якого біса ДБР до мене має справу, якщо є не держслужбовець», - сказала Звіробій.

Як відомо, 2 грудня Звіробій прийшла на допит до Державного бюро розслідування у справі, порушеній за фактом так званих погроз президенту Володимиру Зеленському.

Раніше повідомлялося, що детективи Державного бюро розслідувань вранці 28 листопада прийшли з обшуками до будинку волонтера Марусі Звіробій в Калинівці, яка разом з нардепом Софією Фединою підозрюється в плануванні вбивства президента Володимира Зеленського.

Федина вважає обшуки у будинку Звіробій хамством з боку Держбюро розслідувань.

Як відомо, раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини і Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського.







