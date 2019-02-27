Пожежа в таборі «Вікторія»: прокурори не можуть знайти трьох важливих свідків



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Суд направив запит у прикордонну службу

На чергове засідання Київського районного суду Одеси, який розглядає справу директора «Вікторії» Петроса Саркісяна і його зама Тетяни Ланіної, знову не з'явилися три важливих свідка. За даними прокурора Оксани Моско, слідчі так і не змогли вручити їм судові повістки. Можливо, вони знаходяться за кордоном.

Мова йде про Тетяну Єгорову, художнього керівника танцювального колективу «Адель», вихованками якого були загиблі дівчатка, вихователя Ганну Чернову, що відповідала в таборі за дітей із згорілого корпусу, і електрика табору Івана Козирєва. Як розповіла прокурор, слідчим не вдалося знайти свідків за адресами прописки. Також прокурор розповіла, що потрібно перевірити інформацію про виїзд цих свідків за кордон.

Суддя Віктор Чаплицький постановив направити запит в прикордонну службу. Прикордонники повинні будуть відповісти покидали свідки територію України і якщо так, то коли.

Нагадаємо, що на думку частини потерпілих саме свідчення Єгорової та Чернової, що стежили за дітьми, зможуть пролити світло на обставини виникнення пожежі. Адже точну причину загоряння експертиза встановити не змогла. Крім того, сторона захисту Петроса Саркісяна з самого початку судових розглядів дотримується версії, що причиною загоряння нібито став забутий включеним кип'ятильник в кімнаті художнього керівника «Аделі».

Також показання Єгорової та Чернової важливі, щоб зрозуміти хто і як евакуював дітей з палаючого корпусу. Що ж стосується електрика Козирєва, то головне питання до нього, судячи з усього, буде стосуватися води в кранах згорілого корпусу. Вона, за словами деяких дітей, билася струмом, але електрик порадив їм надягати в ванну гумові тапочки.

Трагедія в дитячому таборі «Вікторія» сталася 16 вересня 2017 року. Через пожежу загинули троє дівчаток - вихованки колективу «Адель».

До суду передали 6 обвинувальних актів щодо фігурантів «справи Вікторії». По одній справі - щодо старшого вихователя табору Наталії Цокур (Янчик), яка в таборі вважалася відповідальною за пожежну безпеку, вже поставлена крапка. Її визнали винною і дали умовний термін.

Також підозри отримали директор табору Петрос Саркісян, інспектор ДСНС Леонід Бондар, який проводив перевірки на території установи, колишній начальник Київського райвідділу ДСНС Валерій Дьяченко, екс-заступник мера міста Зінаїда Цвірінько і директор субпідрядної організації, що займалася будівництвом і протипожежною обробкою дерев'яних корпусів «Вікторії» Станіслав Чернишов.

Джерело: Пушкинская.net