Поліцейські затримали двох іноземців, які знімали з автівок одеситів фари і бампера



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Одеські правоохоронці затримали двох іноземців, які розукомплектували елітні автомобілі

Зловмисники обґрунтовано підозрюються у низці таких злочинів. Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

«Гостей» з сусідньої держави одеські оперативники застали за «роботою», коли ті знімали деталі з автомобіля «Лексус», припаркованого біля бізнес-центру на проспекті Шевченка. Вони вже встигли відгвинтити та перенести у свою автівку бампер з решіткою та дві фари, чим завдали потерпілому збитку на суму близько 130-ти тисяч гривень.

Під час огляду транспортного засобу правопорушників поліцейські вилучили викрадені деталі, а також інструменти, які чоловіки використовували в якості знаряддя злочину.





За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. Зловмисники затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та перевіряються на причетність до аналогічних злочинів на території регіону.



