Президент зі скандалом звільнив голову району на Одещині

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У п'ятницю Петро Порошенко відвідав Одесу

Звільнення голови Татарбунарського району Одеської області, за словами президента, має стати прикладом для інших

Президент Петро Порошенко звільнив голову Татарбунарського району Одеської області Олександра Кривенка. Причиною стала відмова чиновника передати інвестору в оренду землю для будівництва сонячної електростанції. Про це в п'ятницю, 1 червня, повідомляє прес-служба президента.

Про своє рішення глава держави повідомив під час свого візиту до Одеси в п'ятницю. Він зазначив, що відповідне розпорядження він уже підписав за поданням голови Одеської обласної держадміністрації.

Порошенко пояснив, що таке рішення обумовлене тим, що Кривенко більше півроку не передавав інвестору, який хотів побудувати сонячну електростанцію, землю в оренду. Хоча відповідне розпорядження, за його наказом, було від голови Одеської ОДА.

«До нього ще в грудні минулого року зверталися інвестори з проханням передати в оренду земельну ділянку під будівництво об'єктів альтернативної енергетики», - розповів президент.

Однак за півроку, за словами Порошенка, підприємство не тільки не почало будуватися, але навіть землю не отримало.

«А все тому, що голова райдержадміністрації Татарбунарського району, з невідомих мені причин, не вважає за потрібне укладати відповідну угоду з підприємством», - заявив Порошенко.

Він зазначив, що якщо чиновники на місцях дозволяють собі заважати інвесторам заради чиїхось інтересів, то влада має бути жорсткою стосовно них.

Президент додав, що звільнення Кривенка буде прикладом для інших.