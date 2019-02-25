Ракетний есмінець США зайшов до Одеського порту (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Частина морських воріт Одеси оточена автоматниками

Ракетний есмінець США USS Donald Cook, обладнаний керованими ракетами, вранці 25 лютого зайшов в Одеській порт.

Есмінець прийшов до Одеси для проведення операцій по забезпеченню безпеки і зміцнення регіональної стабільності, підвищення боєготовності і військово-морського потенціалу спільно з союзниками НАТО і партнерами в регіоні.

Через прихід корабля в порту вжито посилених заходів безпеки. Територію біля есмінця патрулюють автоматники, а частина Морвокзалі обгороджена і доступ туди закритий.

Візит відбудеться в рамках підтримки двостороннього співробітництва між США і Україною та забезпечення безпеки на морі.

Есмінець пробуде в Одесі до 27 лютого.

Джерело: Трасса Е-95