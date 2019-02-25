Ракетний есмінець США зайшов до Одеського порту (фото)
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Частина морських воріт Одеси оточена автоматниками
Ракетний есмінець США USS Donald Cook, обладнаний керованими ракетами, вранці 25 лютого зайшов в Одеській порт.
Есмінець прийшов до Одеси для проведення операцій по забезпеченню безпеки і зміцнення регіональної стабільності, підвищення боєготовності і військово-морського потенціалу спільно з союзниками НАТО і партнерами в регіоні.
Через прихід корабля в порту вжито посилених заходів безпеки. Територію біля есмінця патрулюють автоматники, а частина Морвокзалі обгороджена і доступ туди закритий.
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Візит відбудеться в рамках підтримки двостороннього співробітництва між США і Україною та забезпечення безпеки на морі.
Есмінець пробуде в Одесі до 27 лютого.
Джерело: Трасса Е-95