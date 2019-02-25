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    Ракетний есмінець США зайшов до Одеського порту (фото)

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    Ракетний есмінець США зайшов до Одеського порту (фото)

    Частина морських воріт Одеси оточена автоматниками

    Ракетний есмінець США USS Donald Cook, обладнаний керованими ракетами, вранці 25 лютого зайшов в Одеській порт.

    Есмінець прийшов до Одеси для проведення операцій по забезпеченню безпеки і зміцнення регіональної стабільності, підвищення боєготовності і військово-морського потенціалу спільно з союзниками НАТО і партнерами в регіоні.

    Через прихід корабля в порту вжито посилених заходів безпеки. Територію біля есмінця патрулюють автоматники, а частина Морвокзалі обгороджена і доступ туди закритий.

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    Ракетний есмінець США зайшов до Одеського порту (фото)
    Ракетний есмінець США зайшов до Одеського порту (фото)
    Ракетний есмінець США зайшов до Одеського порту (фото)
    Ракетний есмінець США зайшов до Одеського порту (фото)
    Ракетний есмінець США зайшов до Одеського порту (фото)
    Ракетний есмінець США зайшов до Одеського порту (фото)
    Ракетний есмінець США зайшов до Одеського порту (фото)
    Ракетний есмінець США зайшов до Одеського порту (фото)
    Ракетний есмінець США зайшов до Одеського порту (фото)
    Ракетний есмінець США зайшов до Одеського порту (фото)
    Ракетний есмінець США зайшов до Одеського порту (фото)
    Ракетний есмінець США зайшов до Одеського порту (фото)
    Ракетний есмінець США зайшов до Одеського порту (фото)
    Ракетний есмінець США зайшов до Одеського порту (фото)

    Візит відбудеться в рамках підтримки двостороннього співробітництва між США і Україною та забезпечення безпеки на морі.

    Есмінець пробуде в Одесі до 27 лютого.

    Джерело: Трасса Е-95

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