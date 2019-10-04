Ремонт моста через Сухий лиман завершиться у жовтні



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Вже в середині місяця буде відновлено автомобільний рух

Ремонтні роботи, які ведуться на понтонному мосту через Сухий лиман на ділянці автодороги міжнародного значення М-27 Одеса-Чорноморськ, мають намір завершити вже 10 жовтня.

Про це повідомив народний депутат, колишній заступник голови Одеської ОДА Сергій Колебошин.

Він зазначив, що фахівці вже закінчили основний етап роботи - зварювальний. Далі міст забарвлять і, якщо не буде погодних аномалій до 10 жовтня, всі роботи повинні повністю завершити.

14 жовтня планують відновити автомобільний рух, оскільки зараз воно закрите для проїзду транспорту.

Крім цього, за словами Колебошин, він подав депутатський запит щодо дофінансування будівництва моста до всіх органів виконавчої влади. До слова, вже є підтримка законодавчої влади - профільного комітету.