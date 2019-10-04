Комплексний ремонт магістральної вулиці мікрорайону Корея планують завершити у листопаді



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В цьому році у Вінниці однією із вулиць, де виконується комплексний капремонт, стала вулиця Лесі Українки

Роботи включають оновлення проїжджої частини, тротуарів, влаштування велосмуги, освітлення, зупинки громадського транспорту, також заміну інженерних мереж.

Вулиця Лесі Українки – головна транспортна магістраль мікрорайону Корея, і тепер на якій будуть забезпечені комфортні та безпечні умови для всіх учасників руху. На підготовчому етапі проект обговорювався з мешканцями.

Протяжність вулиці, яка ремонтується, більше одного кілометру. Вінницький міський голова звернув увагу на те, щоб на оновленій вулиці було створено максимально безпечні умови для усіх учасників дорожнього руху.

«Тут виконано досить великий обсяг робіт: зроблено велосмуги, тротуари, заасфальтована проїжджа частина, встановлено світлофори, виконано пониження бордюра на в’їздах в приватні домоволодіння, виконано розширення проїжджої частини на перехресті Салтикова Щедріна – Лесі Українки. Крім того, необхідно було перекласти водогін, і ми це зробили. Сьогодні відбувається підключення абонентів водогону. Також було реконструйовано мережу енергоживлення, і зараз теж триває перепідключення споживачів. До кінця жовтня усі роботи будуть завершені», – розповів Сергій Моргунов.

Також міський голова зазначив, що в цілому у 2019 році у місті розпочато 11 інфраструктурних проектів щодо капремонту та реконструкції доріг та тротуарів. Це майже 9 км доріг. Серед масштабних проектів, зокрема, такі важливі, як друга черга вулиці Замостянської, вулиця Пирогова (дві ділянки), вул. Данила Нечая – останній в’їзд у місто, який ще не був комплексно оновлений.

«Наше завдання зараз – завершити те, що ми почали. Сьогодні дуже важливе питання формування дохідної частини міського бюджету. В подальшому нам необхідно серйозно підійти до питання активізації ремонту доріг у приватному секторі. Я бачу, що люди достатньо активно працюють по програмі співфінансування. Тому у бюджеті на 2020 рік необхідно буде передбачити більше коштів на будівництво доріг у приватному секторі», - говорить міський голова.