Різдвяний концерт юних виконавців пройшов в Одеському літмузеї



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Учні Дитячої музшколи №8 представили концерт «Різдвяна симфонія» до 50-річчя заснування закладу

18 грудня 2019 року в Золотій залі Одеського літературного музею відбувся концерт «Різдвяна симфонія» Дитячої музичної школи №8 м. Одеси.

Музичний подарунок «Різдвяна симфонія» став завершальним акордом у низці заходів, присвячених 50-річчю створення ДМШ № 8.

«Цей концерт підсумував святкування ювілею школи, яка сьогодні є центром дитячої творчості. Традиція нашої школи - хорові колективи. І сьогодні ми об'єднаннли всі програм в один великий фестиваль мистецтв хорового співу, присвячений новорічно-різдвяним святам», - сказала директорка ДМШ № 8 Неля Фомицька.

У школі навчаються 450 учнів. Велика увага приділяється освіті дітей з особливими потребами. Цього року в школі відкрито експериментальний хоровий клас за новою варіативною програмою, рекомендованою Міністерством культури України, де займаються 70 дітей. Свою майстерність вихованці представили під час різдвяного концерту разом з хоровими колективами школи.

Святковий концерт підготували учні та творчі колективи відділів вокально-хорового, струнно-смичкових, народних, духових та ударних інструментів за активної участі вихованців пільгового контингенту та дітей соціально незахищених категорій.

Програму вели казкові персонажі - Зимова фея (Оксана Яртім-Орищенко) і помічники Святого Миколая (юні актори музичного театру ДМШ № 8 «Скерцино»). Ведучі розповіли про традиції святкування Різдва та Нового року в різних країнах, частування і подарунки.

У виконанні вокально-хорових колективів і солістів прозвучали популярні твори українських і зарубіжних композиторів, традиційні різдвяні колядки та пісні сучасних авторів.

Перед гостями концерту виступили: ансамбль «Кришталеві зірочки» (кер. - Н. Немогуща), хор молодших класів (кер. - Д. Гусак), зразковий фольклорний ансамбль «ФонТоніка» (кер. - В. Кожевникова), хор молодших класів «Мажоринки» (кер. - Л. Оксенчук), хор старших класів «Cantabile» (кер. - І. Бєдняк), лауреат міжнародних конкурсів Артем Галіс, ансамбль духових та ударних інструментів (кер. - І. Машкевський), ансамбль скрипалів, капела бандуристів «Клавесин» (кер. - В. Сакали).