Роботи юних одеських художників представили на виставці в Болгарії



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Роботи вихованців Одеської дитячої музшколи імені Боєвої - призерів Міжнародного конкурсу дитячих малюнків «Діти малюють мир» - представили на виставках у Софії та Варні

У галереї Національного етнографічного музею Болгарської академії наук у Софії відбулася виставка робіт призерів одеського Міжнародного конкурсу дитячих малюнків «Діти малюють мир».

В експозиції було представлено частину робіт призерів конкурсу «Діти малюють мир» - учнів Одеської дитячої музичної школи ім. Т. Боєвої: Соломона Мазура, Лізи Гладкої, Аріни Тимченко, Єви Петрової, Софії Школьник, Ганни Раздорожної, Анжеліки Міхальчан, Дар'ї Северіної, Серафима Колесника, Олени Ковень, Лізи Бусаревої, Аріни Кривенко та Яни Кушнір (викладачі - І. Харитонова і А. Валюк).

Виставка в Софії пройшла у рамках духовно-освітнього проєкту Софійського національного університету ім. Св. Климента Охридського, Всеукраїнської асамблеї болгар України та редакції газети «Роден край». Ідея проведення цієї виставки отримала підтримку в Посольстві України в Болгарії і в болгарських та українсько-болгарських громадських організаціях, що працюють у Софії. До української делегації увійшли представники болгарських національно-культурних товариств Одеської, Закарпатської, Миколаївської, Кіровоградської, Київської та Запорізької областей.

Під час виставки були намічені плани співпраці між Одеською обласною радою світу, Національним етнографічним музеєм у Софії і громадськими організаціями. Представники національно-культурних організацій висловили намір приєднатися до Міжнародного конкурсу дитячих малюнків «Діти малюють мир» 2020-го року і обмінюватися тематичними виставками художніх робіт Софія - Одеса.

Після гостинного прийому в Софії виставка переїжджає до Варни - міста-побратима Одеси.

Міжнародний конкурс дитячих малюнків «Діти малюють мир» проводитися в Одесі вже 24 роки в рамках фестивалів «Великодні зустрічі» , «Різдвяні вечори» , «Золота осінь світу». Організатор фестивалів - Одеська обласна рада миру за підтримки департаменту культури та туризму Одеської міськради, Одеської єпархії УПЦ, діячів мистецтва і культури, громадських організацій.

Цьогоріч до експозиції виставки увійшли 300 робіт вихованців шкіл мистецтва і художніх студій України у віці від 4 до 16 років, а також юних художників з Італії, Польщі та Франції. Найкращі роботи в трьох номінаціях - живопис, графіка та прикладне мистецтво - були відібрані професійним журі для демонстрації в містах країни, а також у Верховній Раді України і під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.