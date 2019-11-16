«Подарунок» на 500-річчя Гавани: США розширили санкції проти Куби



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16 листопада Куба святкує 500-річчя столиці Гавани

США «як і раніше залишаються прихильниками того, щоб американські фонди безпосередньо не підтримували апарат державної безпеки Куби»

Сполучені Штати Америки внесли в чорний список п’ять кубинських організацій, які належать збройним силам острівної держави.

Про це йдеться в поширеній заяві держсекретаря Майкла Помпео.

«Сьогодні я оголошую про рішення оновити чорний список щодо Куби. П’ять організацій, що належать кубинським військовим, внесені до переліку юридичних осіб, з якими прямі фінансові операції, як правило, заборонені», — зазначив Помпео.

Рішення глави американського зовнішньополітичного відомства вступає в силу з 19 листопада.

Помпео нагадав, що 16 листопада Куба святкує 500-річчя столиці Гавани.

«Колись Гавана була одним з найдинамічніших і процвітаючих міст Північної і Південної Америки. Ця річниця стала не святом, а сумним нагадуванням про те, як революція продовжує обманювати очікування народу, захоплюючи кубинську економіку, а не реформуючи її, щоб реалізувати економічний потенціал Куби, і насильно замовчуючи голос кубинців, які продовжують боротьбу за свободу», — сказав Помпео.

Він зазначив, що США «як і раніше залишаються прихильниками того, щоб американські фонди безпосередньо не підтримували апарат державної безпеки Куби».

Нагадаємо, наприкінці жовтня Сполучені Штати Америки призупинили рейси в аеропорти Куби, за винятком Гавани.

Відносини між Кубою та США погіршилися за часів президентства Дональда Трампа. Його адміністрація обмежила поїздки на острів та запровадила нові економічні санкції проти країни.

19 жовтня США запровадили нові санкції проти Куби через порушення прав людини та підтримку глави Венесуели Ніколаса Мадуро.