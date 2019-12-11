Рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого на пожежі Одеському в коледжі



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Одеса: рятувальники продовжують демонтаж аварійної стіни будівлі та розбирають завали Фото: facebook.com/maksymkutsyi

Зниклими безвісти досі вважаються троє людей

В Одесі на місці пожежі в коледжі знайдено ще одне тіло. Про це повідомляє «Думська».

Таким чином кількість жертв збільшилася до 13. Двоє людей померли в лікарні, ще 11 тіл знайшли після пожежі.

«На згарищі знайдено ще одне тіло», - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що зниклими досі вважаються троє людей. Усього загинули 12 людей.

Раніше повідомлялося, що упізнали ще одну жертву пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Це викладач 48-річна Наталія Третьякова.

Як повідомлялось, слідчі назвали три версії трагедії в одеському коледжі. Поліція у рамках розслідування пожежі, окрім версій пошкодження подовжувача і навмисного підпалу, почала розглядати ще і третю - необережне поводження з вогнем.

«У перший день у нас було дві версії. Ми, безумовно, дуже активно по них працювали, але визначили і третю версію — необережне поводження з вогнем. Підозра одна вже оголошена - керівнику коледжу, вчора було, у службовій халатності. Безумовно, є й інші фігуранти, і слідство триває», - заявив керівник поліції Одеської області Олег Бех.