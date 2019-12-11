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    Рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого на пожежі Одеському в коледжі

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    Одеса:&nbsp;<span>рятувальники продовжують демонтаж аварійної стіни будівлі та розбирають завали</span> - Рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого на пожежі Одеському в коледжі
    Одеса: рятувальники продовжують демонтаж аварійної стіни будівлі та розбирають завали
    Фото: facebook.com/maksymkutsyi

    Зниклими безвісти досі вважаються троє людей

    В Одесі на місці пожежі в коледжі знайдено ще одне тіло. Про це повідомляє «Думська».

    Таким чином кількість жертв збільшилася до 13. Двоє людей померли в лікарні, ще 11 тіл знайшли після пожежі.

    «На згарищі знайдено ще одне тіло», - йдеться в повідомленні.

    Відзначимо, що зниклими досі вважаються троє людей. Усього загинули 12 людей.

    Раніше повідомлялося, що упізнали ще одну жертву пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Це викладач 48-річна Наталія Третьякова. 

    Як повідомлялось, слідчі назвали три версії трагедії в одеському коледжі. Поліція у рамках розслідування пожежі, окрім версій пошкодження подовжувача і навмисного підпалу, почала розглядати ще і третю - необережне поводження з вогнем.

    «У перший день у нас було дві версії. Ми, безумовно, дуже активно по них працювали, але визначили і третю версію — необережне поводження з вогнем. Підозра одна вже оголошена - керівнику коледжу, вчора було, у службовій халатності. Безумовно, є й інші фігуранти, і слідство триває», - заявив керівник поліції Одеської області Олег Бех.

    рятувальники розслідування поліція
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