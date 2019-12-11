Пожежа в Одесі: упізнали ще одну жертву трагедії



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Четверо людей досі числяться зниклими безвісті. Зі знайдених на згарищі 10 тіл упізнані половина. Усього загинули 12 людей

Упізнали ще одну жертву пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Це викладач 48-річна Наталія Третьякова. Її впізнали родичі, повідомила заступник міського голови Світлана Бедрега.

Наталія Олексіївна була завідуючою відділенням правового спрямування коледжу.

Тіла інших жертв ще на екпертизах. Деякі обгоріли на стільки, що не можливо встановити навіть стать.

«Проводяться експертизи ДНК, без цього рідні відмовляються ховати своїх загиблих», - додала Бедрега.

Тим часом рятувальники продовжують демонтаж аварійної стіни будівлі та розбирають завали.

Четверо людей досі числяться зниклими безвісті. Зі знайдених на згарищі 10 тіл упізнані половина. Усього загинули 12 людей.

Як повідомлялось, слідчі назвали три версії трагедіїв одеському коледжі. Поліція у рамках розслідування пожежі, окрім версій пошкодження подовжувача і навмисного підпалу, почала розглядати ще і третю - необережне поводження з вогнем.

«У перший день у нас було дві версії. Ми, безумовно, дуже активно по них працювали, але визначили і третю версію — необережне поводження з вогнем. Підозра одна вже оголошена - керівнику коледжу, вчора було, у службовій халатності. Безумовно, є й інші фігуранти, і слідство триває», - заявив керівник поліції Одеської області Олег Бех.

Джерело: Газета.ua