СБУ блокувала розкрадання деревини з держлісгоспів Одещини



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Триває слідство

Співробітники Служби безпеки України блокували систематичне розкрадання лісоматеріалів у двох державних підприємствах лісового господарства в Одеській області.

Про це інформує прес-служба СБУ, повідомляє «Главком».

Правоохоронці встановили, що посадовці держлісгоспів під виглядом проведення санітарних порубок лісу створювали так званий «резерв» із необлікованої деревини. На підставі підроблених документів чиновники продавали сировину місцевим комерсантам за цінами вдвічі нижчими за ринкові.

Для незаконної переробки деревини в готову продукцію зловмисники використовували пилорами на територіях лісгоспів.

За попередньою інформацією ділки в середньому за місяць збували до двохсот кубічних метрів лісоматеріалів на майже півтора мільйона гривень.

Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили у держлісгоспах та за місцями проживання фігурантів справи велику кількість незаконно зрубаної деревини елітних порід, підроблену документацію та матеріали «чорної» бухгалтерії.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 246 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб причетних до незаконних дій.

Заходи з викриття та блокування протиправної діяльності посадовців проводились спільно з прокуратурою