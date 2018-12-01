В Одесі чиновницю ОДА засудили до шести років ув'язнення за хабарництво



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Суд виніс вирок 28 листопада

Приморський райсуд Одеси засудив до шести років позбавлення волі в.о. директора департаменту розвитку інфраструктури та ЖКГ Одеської ОДА.

Про це повідомив прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко в Facebook.

Вирок був винесений 28 листопада. Крім терміну за гратами, чиновницю позбавили права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та фінансово-господарських обов'язків на підприємствах, в установах чи організаціях на три роки.

Також у неї конфіскують майно і позбавлять дев'ятого рангу державного службовця.

«Під час судового розгляду прокурорами доведена вина посадової особи в тому, що вона отримала від підприємства неправомірну вигоду на загальну суму 1 млн 450 грн за вчинення в її інтересах дій, пов'язаних з підписанням актів приймання виконаних будівельних робіт, і за своєчасну подачу їх до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області та оплату виконаних робіт», - заявив представник ГПУ.