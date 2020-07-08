СБУ проводить обшуки в мерії Одеси



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В Одеській міськраді обшуки

Обшуки проходять у рамках розслідування кримінальних справ про зловживання різних департаментів міськради

Сьогодні, 8 липня, співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в будівлі Одеської міської ради. Обшуки проводять за дорученням прокуратури.

Про це РБК-Україна повідомила пресофіцер управління СБУ в Одеській області Ганна Шевчук.

«Там співробітники СБУ проводять певні слідчі дії, виїмку документів за дорученням прокуратури», - розповіла вона.

Шевчук додала, що обшуки проходять у рамках розслідування кримінальних справ про зловживання різних департаментів міськради.

«Раніше ми повідомляли про зловживання різних департаментів міськради. І ось зараз у рамках цих кримінальних проваджень ми виконуємо доручення прокуратури», - зазначила пресофіцер.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що обшуки пов'язані зі зловживаннями з комунальною землею, однак СБУ поки не надає інформацію з цього приводу.

Нагадаємо, 2 липня в Одесі детективи Національного антикорупційного бюро провели масові обшуки у справі, пов'язаній з розкраданням майна міста; а місцеві ЗМІ писали, що в схемах були задіяні чиновники мерії Одеси.

Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила в Одесі міжетнічне організоване угруповання, яке тероризувало громадян і підприємців регіону.