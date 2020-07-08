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    Новини

    СБУ проводить обшуки в мерії Одеси

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    В Одеській міськраді обшуки - СБУ проводить обшуки в мерії Одеси
    В Одеській міськраді обшуки

    Обшуки проходять у рамках розслідування кримінальних справ про зловживання різних департаментів міськради

    Сьогодні, 8 липня, співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в будівлі Одеської міської ради. Обшуки проводять за дорученням прокуратури.

    Про це РБК-Україна повідомила пресофіцер управління СБУ в Одеській області Ганна Шевчук.

    «Там співробітники СБУ проводять певні слідчі дії, виїмку документів за дорученням прокуратури», - розповіла вона.

    Шевчук додала, що обшуки проходять у рамках розслідування кримінальних справ про зловживання різних департаментів міськради.

    «Раніше ми повідомляли про зловживання різних департаментів міськради. І ось зараз у рамках цих кримінальних проваджень ми виконуємо доручення прокуратури», - зазначила пресофіцер.

    Місцеві ЗМІ повідомляють, що обшуки пов'язані зі зловживаннями з комунальною землею, однак СБУ поки не надає інформацію з цього приводу.

    Нагадаємо, 2 липня в Одесі детективи Національного антикорупційного бюро провели масові обшуки у справі, пов'язаній з розкраданням майна міста; а місцеві ЗМІ писали, що в схемах були задіяні чиновники мерії Одеси.

    Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила в Одесі міжетнічне організоване угруповання, яке тероризувало громадян і підприємців регіону.

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