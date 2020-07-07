В Одесі СБУ затримала банду під час спроби викрадення людини (фото)



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Чотирьох організаторів банди затримали «на гарячому» Фото: СБУ

Банду контролював «злодій у законі» на прізвисько Лоту Гулі

Служба безпеки України викрила в Одесі міжетнічне організоване угруповання, яке тероризувало громадян і підприємців регіону.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Чотирьох організаторів банди «на гарячому» затримали співробітники Центру спеціальних операцій «А». Серед білого дня зловмисники збиралися викрасти місцевого підприємця. Співробітники СБУ знали про підготовку банди до цього злочину.

«Загалом до складу групи входили понад 10 мешканців міста. Спочатку вони провокували конфліктні ситуації, а потім вимагали від потерпілих великі суми грошей, щоб їх «вирішити». Якщо жертви відмовлялися платити, їм погрожували фізичною розправою», - розповіли в СБУ.

Діяльність групи контролював «злодій у законі» на прізвисько Лоту Гулі, який переховується від українського правосуддя за кордоном.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчо-оперативні заходи.