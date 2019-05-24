96 одеських сімей поселяться у свої довгоочікувані квартири



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В Одесі введено в експлуатацію ще один колишній недобуд

22 травня 2019 року в Одесі на один недобуд стало менше. Мер Одеси вручив інвесторам будинку 24/1 на вул. Пішонівській сертифікат про готовність об'єкта до експлуатації.

Будівництво 16-поверхового житлового будинку було розпочато у 2009 році підрядником - ТОВ «Фірма « Консоль ЛТД ». З 2014 по 2016 роки будівництво цього об'єкта було заморожено через відсутність фінансування з будівельною готовністю 65%, а будівельна компанія за рішенням господарського суду України у 2016 році була визнана банкрутом.

З метою завершення будівництва будинку за рекомендацією міської влади у 2016 році був організований житловий кооператив «Пішонбуд», який уклав договір з новим підрядником і відновив будівельні роботи.

«Добудова цього будинку стала можлива тільки завдяки високої організованності інвесторів, їх вірі у свої сили і довірі нам. 96 одеських сімей поселяться у свої довгоочікувані квартири», - зазначив Геннадій Труханов.

Також на сьогодні вже знайдена будівельна компанія, яка завершить будівництво об'єктів на вул. Пішонівській, залишених Одесі в спадок компанією-банкрутом.