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    В Україні канабісу потребують 2 млн пацієнтів, – Супрун

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    В Україні канабісу потребують 2 млн пацієнтів, – Супрун

    За словами Уляни Супрун, Міністерство охорони здоров'я підтримує дозвіл на споживання медичного канабісу

    Понад 2 мільйони пацієнтів в Україні потребують медичного канабісу. Про це під час спілкування з журналістами розповіла в.о.міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

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    «МОЗ підтримує дозвіл на споживання медичного канабісу. Це допоможе понад 2 мільйонам пацієнтів, які могли б скористатися», — повідомила Супрун.

    За словами Супрун, мова, в першу чергу про онкохворих, паліативних пацієнтів.

    В.о. міністра сподівається на якнайшвидше ухвалення парламентом законопроекту про медичний канабіс.

    Як повідомлялось, проект закону, покликаний врегулювати використання канабісу для потреб медицини і науки, зареєстровано у Верховній Раді України 20 травня.

    Нагадаємо, у лютому Окружний адміністративний суд Києва скасував заборону Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

    До слова, у команді Володимира Зеленського раніше дали зрозуміти, що не розглядають кандидатуру в.о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрунна посаду голови МОЗ надалі.

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