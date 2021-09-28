До Одеси зайшов перший круїзний лайнер від початку пандемії (відео)

Від 2014 року пасажирські лайнери під іноземним прапором рідко заходили в українські порти

До Одеського порту зайшло перше пасажирське судно з іноземними туристами від початку епідемії коронавірусу. Про це заявив начальник Одеської філії ДП Адміністрація морських портів України Максим Лапай, повідомляє пресслужба Центру транспортних стратегій.

За словами Лапая, найбільше від наслідків пандемії постраждав круїзний напрямок діяльності порту.

«Починаючи від 2014 року пасажирські лайнери під іноземним прапором перестали відвідувати українські порти. Знадобилося кілька років на те, щоб стабілізувалася ситуація безпеки в Чорноморському регіоні і колосальні зусилля адміністрації порту в переговорах зі світовими туристичними операторами для повернення круїзних суден до Одеси. І ось, коли ми отримали по 20 і більше заявок на судозаходи лайнерів у сезони 2020−21 років, коронавірус поставив на паузу весь круїзний бізнес у глобальному масштабі», – зазначив він.

За даними Міжнародної асоціації круїзних ліній за час карантину збиток глобальної круїзної індустрії склав 50 млрд доларів. За березень-вересень 2020 року в галузі було звільнено 334 тисячі працівників. Кожен день локдауну призводив до скорочення в галузі 2500 робочих місць.

Нагадаємо, 30 жовтня 2019 року Одеський порт прийняв океанський лайнер Amera.

Це був останній візит до Одеси іноземного круїзного судна за останні кілька років.

У червні вперше з початку пандемії до Венеції прибув круїзний лайнер.