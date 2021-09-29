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    Одещина серед лідерів із захворювання на Covid-19

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    Протягом доби від коронавірусу померли 12 жителів області - Одещина серед лідерів із захворювання на Covid-19
    Протягом доби від коронавірусу померли 12 жителів області
    фото з відкритих джерел

    Найбільша кількість хворих виявлена у м. Одеса – 340

    В Одеській області протягом минулої доби, 28 вересня, було виявлено 662 нові випадки Covid-19. Померлих від коронавірусу 12 людей. Випадків одужання за минулу добу – 46. Про це повідомляє ДУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

    Серед нових випадків зараження: дітей – 46, медпрацівників – 4.

    Найбільша кількість хворих: м. Одеса – 340.

    Лабораторно підтверджених випадків за весь період пандемії на Одещині – понад 152 тисячі осіб (90,5 тис. – жінки, 62,4 тис. – чоловіки).

    Загалом за минулу добу, 28 вересня, в Україні зафіксовано 9 666 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 953, медпрацівників – 204).

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області за добу виявлений 431 новий випадок Covid-19, 18 людей померли.

    Нагадаємо, Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила «жовтий» епідеміологічний рівень по всій території України з 23 вересня.

    До слова, Pfizer тестує таблетки від коронавірусу: стали відомі деталі.

    Також повідомлялося, що через Covid-19 тривалість життя рекордно скоротилася.

    Читайте також інтерв’ю: Щеплення від Covid-19. Провідний імунолог пояснює: кому треба третя доза, а кому не можна і першу


    Теги: Одеса хвороби щеплення коронавірус
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    Одещина серед лідерів із захворювання на Covid-19