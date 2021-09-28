Вперше в Україні суд позбавив водія електросамоката права керування за п’яну їзду

Порушник заплатить 17 тис. грн штрафу

Суддя Приморського районного суду Одеси покарав водія електросамоката за керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп'яніння (стаття 130 Кодексу про адміністративні правопорушення).

Як повідомляє «Главком» із посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень, 27 червня приблизно о 14 годині 40 хвилин чоловік керував електросамокатом Like.Bike S20 у Приморському районі Одеси з ознаками алкогольного сп'яніння. Від проходження медичного огляду відмовився. Своїми діями чоловік порушив вимоги пункту 2.5 Правил дорожнього руху (водій повинен на вимогу поліцейського пройти в установленому порядку медичний огляд з метою встановлення стану алкогольного сп`яніння).

У суді порушник повністю визнав свою вину.

Суд дійшов висновків, що вина водія електросамоката підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення, який склало управління патрульної поліції в Одеській області та диском з відеофіксацією правопорушення.

«Враховуючи обставини справи, а також для запобігання вчинення нових правопорушень з боку особи, вважаю необхідним піддати його адміністративному стягненню у вигляді штрафу в дохід держави із позбавленням права керувати транспортним засобом», – сказано у постанові суду.

Отже, порушника позбавлено права керувати транспортними засобами на один рік і оштрафовано на 17 тис. грн. Крім штрафу, чоловік заплатить 454 грн судового збору.

Феміда зауважила, що штраф необхідно сплатити не пізніш ніж через 15 днів з дня вручення копії постанови про накладення штрафу. У разі не сплати з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу.

Судове рішення щодо водія електросамоката виніс суддя Віктор Попревич, який став відомим після засудження до 7 років тюрми активіста і громадського діяча Сергія Стерненка за викрадення людини. Однак 31 травня Одеський апеляційний суд скасував вирок за розбій у справі проти Стерненка і Демчука за обвинуваченням у викраденні й катуванні місцевого депутата Сергія Щербича навесні 2015 року. Проте Стерненко отримав умовний термін за статтею про зброю.

Як відомо, в Україні на законодавчому рівні досі неврегульовані права водіїв електросамокатів та інших подібних засобів. Зокрема, Національна поліція не веде обліку ДТП за участю електросамокатів, а суди часто визнають невинуватими користувачів цього транспорту.