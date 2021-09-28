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    Вперше в Україні суд позбавив водія електросамоката права керування за п’яну їзду

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    Порушник їздив вулицями Одеси на електросамокаті з ознаками алкогольного сп'яніння - Вперше в Україні суд позбавив водія електросамоката права керування за п’яну їзду
    Порушник їздив вулицями Одеси на електросамокаті з ознаками алкогольного сп'яніння
    фото: Главком

    Порушник заплатить 17 тис. грн штрафу

    Суддя Приморського районного суду Одеси покарав водія електросамоката за керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп'яніння (стаття 130 Кодексу про адміністративні правопорушення).

    Як повідомляє «Главком» із посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень, 27 червня приблизно о 14 годині 40 хвилин чоловік керував електросамокатом Like.Bike S20 у Приморському районі Одеси з ознаками алкогольного сп'яніння. Від проходження медичного огляду відмовився. Своїми діями чоловік порушив вимоги пункту 2.5 Правил дорожнього руху (водій повинен на вимогу поліцейського пройти в установленому порядку медичний огляд з метою встановлення стану алкогольного сп`яніння).

    У суді порушник повністю визнав свою вину.

    Суд дійшов висновків, що вина водія електросамоката підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення, який склало управління патрульної поліції в Одеській області та диском з відеофіксацією правопорушення.

    «Враховуючи обставини справи, а також для запобігання вчинення нових правопорушень з боку особи, вважаю необхідним піддати його адміністративному стягненню у вигляді штрафу в дохід держави із позбавленням права керувати транспортним засобом», – сказано у постанові суду.

    Отже, порушника позбавлено права керувати транспортними засобами на один рік і оштрафовано на 17 тис. грн. Крім штрафу, чоловік заплатить 454 грн судового збору.

    Феміда зауважила, що штраф необхідно сплатити не пізніш ніж через 15 днів з дня вручення копії постанови про накладення штрафу. У разі не сплати з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу.

    Судове рішення щодо водія електросамоката виніс суддя Віктор Попревич, який став відомим після засудження до 7 років тюрми активіста і громадського діяча Сергія Стерненка за викрадення людини. Однак 31 травня Одеський апеляційний суд скасував вирок за розбій у справі проти Стерненка і Демчука за обвинуваченням у викраденні й катуванні місцевого депутата Сергія Щербича навесні 2015 року. Проте Стерненко отримав умовний термін за статтею про зброю.

    Як відомо, в Україні на законодавчому рівні досі неврегульовані права водіїв електросамокатів та інших подібних засобів. Зокрема, Національна поліція не веде обліку ДТП за участю електросамокатів, а суди часто визнають невинуватими користувачів цього транспорту.

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    Теги: суд Одеса штраф електротранспорт
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    Вперше в Україні суд позбавив водія електросамоката права керування за п’яну їзду