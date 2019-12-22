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    Сім'я одеських пятерняшек приймала новорічні привітання від місцевої влади

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    Сім'я одеських пятерняшек приймала новорічні привітання від місцевої влади

    Представники мерії привітали сім'ю одеських пятерняшек з наступаючим Новим роком і вручили подарунки

    Напередодні Нового року і Різдва Христового представники одеської мерії традиційно привітали сім'ю одеських пятерняшек.

    Привітати родину Кобелецьких приїхала заступниця Одеського міського голови Світлана Бедрега, яка вручила подарунки від мерії Дарині, Олександрі, Денису, Давиду, Владиславу і їх старшої сестрички Алісі.

    Одеситка Оксана Кобелецька 24 червня 2016 року народила п'ятьох малюків, що є унікальним випадком для України.

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