Сім'я одеських пятерняшек приймала новорічні привітання від місцевої влади
Представники мерії привітали сім'ю одеських пятерняшек з наступаючим Новим роком і вручили подарунки
Напередодні Нового року і Різдва Христового представники одеської мерії традиційно привітали сім'ю одеських пятерняшек.
Привітати родину Кобелецьких приїхала заступниця Одеського міського голови Світлана Бедрега, яка вручила подарунки від мерії Дарині, Олександрі, Денису, Давиду, Владиславу і їх старшої сестрички Алісі.
Одеситка Оксана Кобелецька 24 червня 2016 року народила п'ятьох малюків, що є унікальним випадком для України.