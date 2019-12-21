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    Політика

    Корпоратив на мільйон. «Слуги народу», президент та керівництво держави вже зустріли новий рік (фото)

    • Розсилка
    Корпоратив на мільйон. «Слуги народу», президент та керівництво держави вже зустріли новий рік (фото)
    Фото Facebook Народного депутата від партії «Слуга народу» Олени Мошенець

    На територію закладу пускали лише за списками

    Увечері п’ятниці, 20 грудня, у конгресно-виставковому центрі «Парковий» (колишній вертолітний майданчик Януковича) неподалік Верховної Ради відбувся новорічний корпоратив народних депутатів від «Слуги народу».

    Відвідувачів до середини пускали лише за списками. Крім нардепів, на заході були присутні президент України Володимир Зеленський, керівник його Офісу Андрій Богдан, перший помічник глави держави Сергій Шефір, прем’єр-міністр Олексій Гончарук, міністри Тимофій Милованов, Дмитро Дубілет, Володимир Бородянський. Про це пише «Українська правда».

    «Президент тост говорив і зробив зауваження Трухіну, який хотів собі на округ виписати купу грошей. Після цього він сказав щось типу: це був рік свині, наступний – щура, але давайте залишатися людьми», – розповів один із нардепів від «Слуги народу».

    За даними джерел, присутніх на корпоративі розважала ведуча Катерина Осадча, співачки Тіна Кароль та Jerry Heil. Спеціально для «слуг народу» актори «95 Кварталу» записали відеозвернення.

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    Корпоратив на мільйон. «Слуги народу», президент та керівництво держави вже зустріли новий рік (фото)
    Корпоратив на мільйон. «Слуги народу», президент та керівництво держави вже зустріли новий рік (фото)
    Корпоратив на мільйон. «Слуги народу», президент та керівництво держави вже зустріли новий рік (фото)
    Корпоратив на мільйон. «Слуги народу», президент та керівництво держави вже зустріли новий рік (фото)
    Корпоратив на мільйон. «Слуги народу», президент та керівництво держави вже зустріли новий рік (фото)
    Корпоратив на мільйон. «Слуги народу», президент та керівництво держави вже зустріли новий рік (фото)
    Корпоратив на мільйон. «Слуги народу», президент та керівництво держави вже зустріли новий рік (фото)
    Корпоратив на мільйон. «Слуги народу», президент та керівництво держави вже зустріли новий рік (фото)
    Корпоратив на мільйон. «Слуги народу», президент та керівництво держави вже зустріли новий рік (фото)
    Корпоратив на мільйон. «Слуги народу», президент та керівництво держави вже зустріли новий рік (фото)
    Корпоратив на мільйон. «Слуги народу», президент та керівництво держави вже зустріли новий рік (фото)
    Корпоратив на мільйон. «Слуги народу», президент та керівництво держави вже зустріли новий рік (фото)
    Корпоратив на мільйон. «Слуги народу», президент та керівництво держави вже зустріли новий рік (фото)
    Корпоратив на мільйон. «Слуги народу», президент та керівництво держави вже зустріли новий рік (фото)
    Корпоратив на мільйон. «Слуги народу», президент та керівництво держави вже зустріли новий рік (фото)
    Корпоратив на мільйон. «Слуги народу», президент та керівництво держави вже зустріли новий рік (фото)
    Корпоратив на мільйон. «Слуги народу», президент та керівництво держави вже зустріли новий рік (фото)
    Корпоратив на мільйон. «Слуги народу», президент та керівництво держави вже зустріли новий рік (фото)
    Корпоратив на мільйон. «Слуги народу», президент та керівництво держави вже зустріли новий рік (фото)
    Корпоратив на мільйон. «Слуги народу», президент та керівництво держави вже зустріли новий рік (фото)
    Корпоратив на мільйон. «Слуги народу», президент та керівництво держави вже зустріли новий рік (фото)
    Корпоратив на мільйон. «Слуги народу», президент та керівництво держави вже зустріли новий рік (фото)
    Корпоратив на мільйон. «Слуги народу», президент та керівництво держави вже зустріли новий рік (фото)

    «Всі випивають, багато жартують. Осадча сипле жартами», – зазначає один із депутатів.

    Весело!

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