Національна асоціація адвокатів внесла заставу за адвоката Чібірдіна, що пробув 30 місяців в СІЗО



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Випадок адвоката Чібірдіна постійно фіксувався у тематичних звітах Національної асоціації адвокатів України з порушень прав адвокатів в Україні

Національна асоціація адвокатів України внесла необхідну суму застави – 768 400 гривень за адвоката Олександра Чібірдіна, який з березня 2017 року утримувався в СІЗО у м. Одеса.

У жовтні 2019 року суд вперше задовольнив прохання захисників Чібірдіна про альтернативний запобіжний захід у вигляді застави. На початку грудня Голова Національної асоціації адвокатів України оголосила відкритий збір коштів для застави, необхідного для звільнення адвоката з СІЗО. Пожертви акумулювалися в Благодійному фонді допомоги адвокатам. Зібраних коштів було недостатньо, тому було задіяно допомогу Вищої школи адвокатури, завдяки чому стало можливим внесення застави.

Про це йдеться на сайті Національної асоціації адвокатів України.

Справа адвоката Чібірдіна з моменту її початку перебувала у постійному фокусі уваги Національно асоціації адвокатів. Про порушення його професійних прав систематично повідомлялися не лише правоохоронні органи України, але і міжнародні інституції. У 2018 року про цю ситуацію було направлено звернення до уповноваженого представника управління спеціальних процедур офісу Верховного Комісара ООН з прав людини. Випадок прав адвоката Чібірдіна постійно фіксувався у тематичних звітах Національної асоціації адвокатів України з порушень прав адвокатів в Україні, які поширюються у професійному середовищі в Україні та за кордоном.

«Порушення прав адвокатів в Україні є, на жаль, поширеною практикою, а окремі кричущі випадки викликають міжнародний резонанс. Для Національної асоціації адвокатів пріоритетним завданням є захист професійних прав і гарантій кожного адвоката. У даній ситуації ми доклали максимальних зусиль для того, щоб домогтися судового рішення про можливість внесення застави і зібрали необхідну суму. Національна асоціація адвокатів України буде уважно ставитися до подальшого розслідування проти адвоката Чібірдіна», – прокоментувала цю ситуацію Голова Національної асоціації адвокатів України Лідія Ізовітова.

Нагадаємо, за 5 років в Україні сталося більше 2500 злочинів проти правників. Про це йдеться у звіті про порушення прав адвокатів в Україні за 2014-2018 роки, який підготував Комітет захисту прав адвокатів і гарантій адвокатської діяльності Національної асоціації адвокатів України.