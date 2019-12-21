Пожежа в Одесі: постраждалим виплатили часткову компенсацію



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Пошуково-рятувальні роботи на місці пожежі в Одесі тривали більше тижня

Одноразові виплати отримали п'ять сімей загиблих та 31 постраждалий

Одеська міська рада передала 2,1 млн гривень сім'ям загиблих і постраждалим під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це повідомляється на сайті міськради.

Повідомляється, що одноразові виплати отримали п'ять сімей загиблих та 31 постраждалий. Виплатили вже суми - не уточнюють.

Сім'ям та постраждалим також виплатять додаткову матеріальну допомогу від підприємств міста як «благодійну допомогу». Так, сім'ям загиблих - по 50 тис. гривень, постраждалим особам, які ще перебувають у лікарнях - по 30 тис. гривень, іншим постраждалим - по 10 тис. гривень.

Як повідомляють у міськраді, загальні виплати складуть 4 млн 950 тис. гривень. З них за рахунок бюджету - 3,6 млн гривень, кошти з цільового фонду Одеської міської ради - 1,2 мільйона гривень.

Раніше стало відомо, що у п’ятницю, 13 грудня, група співробітники ДБР та прокуратури здійснюють слідчі дії у приміщеннях ГУ ДСНС в Одеській області в межах кримінального провадження щодо службового недбальства з боку працівників ДСНС при перевірках стану протипожежної безпеки в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Нагадаємо, опублікований список загиблих в результаті пожежі в Одесі.

Внаслідок пожежі постраждали 47 людей, з них загиблих – 16 людей (двоє померли в лікарні, ще 14 тіл знайшли після пожежі).

Як повідомлялось, слідчі назвали три версії трагедії в одеському коледжі. Поліція у рамках розслідування пожежі, окрім версій пошкодження подовжувача і навмисного підпалу, почала розглядати ще і третю – необережне поводження з вогнем.

«У перший день у нас було дві версії. Ми, безумовно, дуже активно по них працювали, але визначили і третю версію – необережне поводження з вогнем. Підозра одна вже оголошена – керівнику коледжу, вчора було, у службовій халатності. Безумовно, є й інші фігуранти, і слідство триває», – заявив керівник поліції Одеської області Олег Бех.