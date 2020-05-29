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    Сквер Пале-Рояль в Одесі стане пішохідною зоною

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    Сквер Пале-Рояль в Одесі стане пішохідною зоною

    Рішенням виконкому затверджено дислокацію пунктів стаціонарної охорони у сквері Пале-Рояль і на Французькому бульварі

    28 травня 2020 року, під час засідання виконкому Одеської міської ради прийнято рішення «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 30 листопада 2017 №425 «Про затвердження дислокації місць розташування стаціонарних постів охорони комунального закладу «Муніципальна варта».

    Зміни стосуються двох об'єктів міської інфраструктури.

    У сквері Пале-Рояль, біля будівлі Одеського національного академічного театру опери і балету, буде встановлений стаціонарний пост охорони, який буде регулювати в'їзд автотранспорту на територію скверу.

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    Сквер Пале-Рояль в Одесі стане пішохідною зоною
    Сквер Пале-Рояль в Одесі стане пішохідною зоною
    Сквер Пале-Рояль в Одесі стане пішохідною зоною
    Сквер Пале-Рояль в Одесі стане пішохідною зоною
    Сквер Пале-Рояль в Одесі стане пішохідною зоною

    «Пале-Рояль тепер стане пішохідною зоною. Це досить гарне і знакове місце для нашого міста, яке останнім часом, на жаль, перетворилося в автостоянку», - зазначив Геннадій Труханов.

    Нещодавно у сквері Пале-Рояль було відновлено плиткове покриття, розбите машинами. Площа гранітного мощення склала 948 кв.м.

    Також зміни торкнуться пункту стаціонарної охорони, розташованого в кінці Французького бульвару, на спуску до Траси здоров'я.
    На спуску завершуються роботи з благоустрою території.

    «Вперше тут з'явилася пішохідна зона, що дозволило розмежувати рух пішоходів і велосипедистів, а також тих машин, які направляються в паркінг. Всі роботи проводяться за позабюджетні кошти, у тому числі вже підготовлений фундамент під встановлення нового стаціонарного поста муніципальної безпеки», - зазначив Геннадій Труханов.

    Одеса благоустрій Геннадій Труханов парк
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