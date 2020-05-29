В Одесі діти із соціально незахищених сімей отримують муніципальну допомогу на хліб



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Приблизно 3,5 тисячі дітей із соціально незахищених сімей Одеси отримали муніципальну допомогу на хліб за травень

У травні 2020 року адресну щомісячну муніципальну допомогу на придбання хлібобулочних виробів отримали 3447 дітей міста Одеси. На ці цілі з бюджету міста направлено 293 тис. грн.

Допомогу від міста отримують діти, які є підопічними комунальних установ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси, а саме:

діти з інвалідністю до 18 років;

діти-сироти;

діти, які перебувають під опікою чи піклуванням;



діти з багатодітних сімей у віці до 18 років.

Всього у 2020 році на адресну щомісячну муніципальну допомогу на придбання хлібобулочних виробів у бюджеті міста Одеси передбачено 3702,6 тис. грн.

Адресна щомісячна муніципальна підтримка на придбання хлібобулочних виробів нараховується в рамках Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14.12.2017 р. № 2742-VII (зі змінами).