В Одесі діти із соціально незахищених сімей отримують муніципальну допомогу на хліб
Приблизно 3,5 тисячі дітей із соціально незахищених сімей Одеси отримали муніципальну допомогу на хліб за травень
У травні 2020 року адресну щомісячну муніципальну допомогу на придбання хлібобулочних виробів отримали 3447 дітей міста Одеси. На ці цілі з бюджету міста направлено 293 тис. грн.
Допомогу від міста отримують діти, які є підопічними комунальних установ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси, а саме:
- діти з інвалідністю до 18 років;
- діти-сироти;
- діти, які перебувають під опікою чи піклуванням;
- діти з багатодітних сімей у віці до 18 років.
Всього у 2020 році на адресну щомісячну муніципальну допомогу на придбання хлібобулочних виробів у бюджеті міста Одеси передбачено 3702,6 тис. грн.
Адресна щомісячна муніципальна підтримка на придбання хлібобулочних виробів нараховується в рамках Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14.12.2017 р. № 2742-VII (зі змінами).