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    В Одесі правоохоронці накрили мережу борделів

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    В Одесі правоохоронці накрили мережу борделів - В Одесі правоохоронці накрили мережу борделів
    В Одесі правоохоронці накрили мережу борделів
    Фото: Нацполіція

    Година послуг коштувала клієнту 1500 гривень

    Поліцейські в Одесі викрили мережу салонів з надання інтимних послуг. Організаторами виявилося місцеве подружжя.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіція.

    Як повідомили правоохоронці, до Одеського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції інформація про можливу роботу мережі борделів надійшла у 2019 році. До її організації могли бути причетні співробітники поліції.

    Так, правоохоронці встановили, що 46-річна одеситка разом зі своїм 54-річним чоловіком організували діяльність інтимних салонів.

    Борделі розміщувались у звичайних квартирах по всій Одесі. Година послуг коштувала клієнту 1500 гривень. З них жінкам, які надавали інтимні послуги, залишалася половина. Решту сутенери забирали собі.

    В борделях провели обшуки. Там виявили і вилучили готівку, понад 200 копій паспортів жінок, мобільні телефони, золоті вироби, банківські карти, ноутбуки та журнали «чорної бухгалтерії».

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    В Одесі правоохоронці накрили мережу борделів
    В Одесі правоохоронці накрили мережу борделів
    В Одесі правоохоронці накрили мережу борделів
    В Одесі правоохоронці накрили мережу борделів
    Фото: Нацполіція

    У поліції переконують, що інформація про причетність їхніх колег до діяльності борделів не підтвердилася.

    Головним фігурантам справи оголосили про підозру за ч. 2 ст. 302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво) та ч. 2 ст. 303 (проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Змовникам загрожує до 7 років в'язниці.

    Одеса проституція послуги інтимні послуги
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