В Одесі затримали бандитів, які зухвало пограбували інкасаторів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скріншот з відео Зловмисники в ході нападу застосували вогнепальну зброю

По гарячих слідах затримані п’ять підозрюваних, причетних до організації злочину та самого нападу

Правоохоронці затримали зловмисників, які вранці 21 вересня в Одесі скоїли напад на працівників компанії по обслуговуванню терміналів поповнення мобільного зв’язку.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Одеській області.

«Зловмисники в ході нападу застосували вогнепальну зброю, в результаті чого двоє потерпілих отримали поранення», - заявили в поліції.

Зазначається, що для затримання нападників у дію було введено оперативний план «Сирена», а після встановлення фактичних даних про нападників, - «Грім». Під час розшуку було проведено масштабну поліцейську спецоперацію, до якої були задіяні всі сили та засоби правоохоронців.

Територія перебування зловмисників була оточена, в повітрі працювали квадрокоптери які проводили аеророзвідку.

«В результаті злагоджених дій працівники поліції затримали осіб, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні даного злочину. На даний час проводяться додаткові слідчо-оперативні заходи», - повідомили в поліції.

Перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін у Facebook повідомив, що «завдяки оперативній поінформованості оперативників Одещини вже по гарячих слідах затримані п’ять підозрюваних, причетних до організації та саме нападу».