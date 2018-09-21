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    В Одесі затримали бандитів, які зухвало пограбували інкасаторів

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    <p>Зловмисники в ході нападу застосували вогнепальну зброю</p> - В Одесі затримали бандитів, які зухвало пограбували інкасаторів
    Скріншот з відео

    Зловмисники в ході нападу застосували вогнепальну зброю

    По гарячих слідах затримані п’ять підозрюваних, причетних до організації злочину та самого нападу

    Правоохоронці затримали зловмисників, які вранці 21 вересня в Одесі скоїли напад на працівників компанії по обслуговуванню терміналів поповнення мобільного зв’язку.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Одеській області.

    «Зловмисники в ході нападу застосували вогнепальну зброю, в результаті чого двоє потерпілих  отримали поранення», - заявили в поліції.

    Зазначається, що для затримання нападників у дію було введено оперативний план «Сирена», а після встановлення фактичних даних про нападників, - «Грім». Під час розшуку було проведено масштабну поліцейську спецоперацію, до якої були задіяні всі сили та засоби правоохоронців.

    Територія перебування зловмисників була оточена, в повітрі працювали квадрокоптери які проводили аеророзвідку.

    «В результаті злагоджених дій працівники поліції затримали осіб, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні даного злочину. На даний час проводяться додаткові слідчо-оперативні заходи», - повідомили в поліції.

    Перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін у Facebook повідомив, що «завдяки оперативній поінформованості оперативників Одещини вже по гарячих слідах затримані п’ять підозрюваних, причетних до організації та саме нападу».

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