Месси сменил имидж, который считался «счастливым» для Барселоны
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Розсилка
Лионель Месси сбрил бороду, которую ранее называл «талисманом».
Капитан Барселоны аргентинский нападающий Лионель Месси решился на смену имиджа – он сбрил бороду, которую носил непрерывно с 2016 года.
В одном из интервью Месси говорил, что партнеры считают его бороду талисманом, и не позволят сбрить ее даже если такое желание возникнет.
Видимо, время такое пришло. Фото нового лука Месси первыми увидели его подписчики в Instagram, после того, как аргентинец опубликовал фотографии с тренировки Барселоны.
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Вживую Месси с новым имиджем можно будет посмотреть в матче Примеры против Жироны в ближайшее воскресенье.
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Джерело: iSport.ua