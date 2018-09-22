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    Шоу-биз

    Месси сменил имидж, который считался «счастливым» для Барселоны

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    Месси сменил имидж, который считался «счастливым» для Барселоны

    Лионель Месси сбрил бороду, которую ранее называл «талисманом».

    Капитан Барселоны аргентинский нападающий Лионель Месси решился на смену имиджа – он сбрил бороду, которую носил непрерывно с 2016 года.

    В одном из интервью Месси говорил, что партнеры считают его бороду талисманом, и не позволят сбрить ее даже если такое желание возникнет.

    Видимо, время такое пришло. Фото нового лука Месси первыми увидели его подписчики в Instagram, после того, как аргентинец опубликовал фотографии с тренировки Барселоны.

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    Публикация от Leo Messi (@leomessi)

    Вживую Месси с новым имиджем можно будет посмотреть в матче Примеры против Жироны в ближайшее воскресенье.

    Ранее «Скотч» сообщал, как капитан Ворсклы омылся собственной слюной перед матчем Лиги Европы

    Джерело: iSport.ua

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