Месси сменил имидж, который считался «счастливым» для Барселоны



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Лионель Месси сбрил бороду, которую ранее называл «талисманом».

Капитан Барселоны аргентинский нападающий Лионель Месси решился на смену имиджа – он сбрил бороду, которую носил непрерывно с 2016 года.

В одном из интервью Месси говорил, что партнеры считают его бороду талисманом, и не позволят сбрить ее даже если такое желание возникнет.

Видимо, время такое пришло. Фото нового лука Месси первыми увидели его подписчики в Instagram, после того, как аргентинец опубликовал фотографии с тренировки Барселоны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leo Messi (@leomessi) 21 Сен 2018 в 4:20 PDT

Вживую Месси с новым имиджем можно будет посмотреть в матче Примеры против Жироны в ближайшее воскресенье.

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Джерело: iSport.ua