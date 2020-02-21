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    Стала відома програма гулянь в Одесі на Масляну

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    Стала відома програма гулянь в Одесі на Масляну

    28 лютого - 1 березня одеситів і гостей міста запрошують на святкування Масляної

    З 28 лютого по 1 березня 2020 року в Одесі пройдуть заходи, приурочені до свята Масляної.

    Розпочнуться святкування 28 лютого у сквері «Луч» (вул. Левітана, 95). Протягом трьох днів з 12:00 тут гостей чекають знайомство з традиціями Масляної, смачні частування та концерти.

    29 лютого о 12:00 у Літньому театрі Міського саду розпочнеться свято для дітей, а в Центральному міському парку ім. Т. Г. Шевченка (майданчик «Ракушка») відкриється ярмарок-фестиваль «Масляна», який продовжиться і наступного дня (1 березня).

    1 березня з 14:00 до 18:00 у Міському саду пройде барвисте дійство - Відкритий фольклорний фестиваль «Масляна на Дерибасівській»: виступи творчих колективів, конкурси і вікторини, ігри і розваги для дітей, фудкорти та багато іншого.

    Цього ж дня з 11:00 до 17:00 захоплюючу програму «Масляна» запропонують на пляжі «Ланжерон» ( р-н ресторану Причай № 1).

    Одеса свята фестиваль
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