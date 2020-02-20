В Одесі вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одесити поклали квіти до пам'ятного знака Героям Небесної Сотні

20 лютого 2020 року у Сквері Героїв Небесної Сотні відбулося покладання квітів до пам'ятного знака Героям Небесної Сотні.

У церемонії покладання взяли участь: керівники міста та області, депутати, представники різних родів військ Збройних Сил України, представники силових відомств, ДСНС, духовенства та громадськості.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час Революції гідності в листопаді 2013 року - лютому 2014 року.

Сьогодні на адміністративних будівлях і житлових будинках приспущено Державний Прапор України.

Протягом лютого в загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах та бібліотеках міста проводяться тематичні заходи і бесіди.