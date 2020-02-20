В Одесі вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Одесити поклали квіти до пам'ятного знака Героям Небесної Сотні
20 лютого 2020 року у Сквері Героїв Небесної Сотні відбулося покладання квітів до пам'ятного знака Героям Небесної Сотні.
У церемонії покладання взяли участь: керівники міста та області, депутати, представники різних родів військ Збройних Сил України, представники силових відомств, ДСНС, духовенства та громадськості.
Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час Революції гідності в листопаді 2013 року - лютому 2014 року.
Сьогодні на адміністративних будівлях і житлових будинках приспущено Державний Прапор України.
Протягом лютого в загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах та бібліотеках міста проводяться тематичні заходи і бесіди.