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    В Одесі вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

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    В Одесі вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

    Одесити поклали квіти до пам'ятного знака Героям Небесної Сотні

    20 лютого 2020 року у Сквері Героїв Небесної Сотні відбулося покладання квітів до пам'ятного знака Героям Небесної Сотні.

    У церемонії покладання взяли участь: керівники міста та області, депутати, представники різних родів військ Збройних Сил України, представники силових відомств, ДСНС, духовенства та громадськості.

    Присутні вшанували  хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час Революції гідності в листопаді 2013 року - лютому 2014 року.

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    В Одесі вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
    В Одесі вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
    В Одесі вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
    В Одесі вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

    Сьогодні на адміністративних будівлях і житлових будинках приспущено Державний Прапор України.

    Протягом лютого в загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах та бібліотеках міста проводяться тематичні заходи і бесіди.

    Одеса Небесна сотня (Євромайдан) одесити
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