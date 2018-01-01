Стрілянина в Одесі: правоохоронці встановили особу третього загиблого

Спільник Дорошенка намагався завадити йому вести вогонь по поліцейських

Правоохоронці встановили особу третього загиблого, знайомого Валентина Дорошенка, який 19 січня влаштував стрілянину в Одесі. Про це в суботу, 20 січня, повідомив радник Головного Управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк. Зазначається, що звати загиблого Костянтин Піковський («Піка»). Форостяк повідомив, що



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Фото: Думская У центрі Одеси сталася перестрілка

Спільник Дорошенка намагався завадити йому вести вогонь по поліцейських

Правоохоронці встановили особу третього загиблого, знайомого Валентина Дорошенка, який 19 січня влаштував стрілянину в Одесі.

Про це в суботу, 20 січня, повідомив радник Головного Управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.

Зазначається, що звати загиблого Костянтин Піковський («Піка»). Форостяк повідомив, що за словами очевидців, Піковський намагався завадити Дорошенку вести вогонь по поліцейських та навіть намагався надати їм медичну допомогу.

«Можливо саме за це вбивця і зробив смертельний постріл у нього впритул, в саме серце; юнак загинув на місці», – зазначив радник голови поліції Одещини.

Нагадаємо, поліцейський, який дістав тяжке вогнепальне поранення під час затримання Валентина Дорошенка, що розпочав стрілянину в Одесі, помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що у центрі Одеси сталася перестрілка.

Чоловік, який поранив трьох поліцейських і був убитий їх колегами у центрі Одеси, — відомий одеський діяч проросійського спрямування Валентин Дорошенко.

57-річний чоловік називав себе членом «партії Сталіна» і лідером об'єднання «ЗУБР» ( «За Україну, Білорусь і Росію»), в 2010-му намагався балотуватися в мери Одеси, а роком раніше навіть викликав тодішнього міського голову Едуарда Гурвіца на дуель — приїжджав до муніципалітету на коні з мечем в руці.