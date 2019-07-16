Тепломережі Одеси готують до нового опалювального сезону



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Одеські тепловики продовжують роботи з підготовки тепломереж до нового опалювального сезону

Фахівці комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси» продовжують виконання робіт з підготовки основних фондів підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 рр.

Відповідно до затвердженого плану заходів, роботи з підготовки до майбутнього опалювального сезону були розпочаті з проведення І етапу гідравлічного опресування теплових мереж від РК і КК. На сьогодні співробітники підприємства вже завершили І етап (весняних) гідравлічних опресовок теплових мереж від усіх районних, квартальних котелень і ПАТ «Одеська ТЕЦ».

Щодня співробітники підприємства проводять дефектацію (уточнення місця, обсягу пошкоджень) і відновний ремонт тепломереж міста Одеси.

З початку року виявлено 745 і усунено 598 пошкоджень теплових мереж, перевірені і відремонтовані 2788 одиниць контрольно-вимірювальних приладів, зроблені еколого-теплотехнічні випробування 20-ти котлоагрегатів з 26-ти запланованих цього року.

За минулий тиждень співробітниками підприємства проведено заміну 390 погоннихо метра труб, а всього з початку року замінено 5623,5 погонних метра.

Виконання зазначених робіт знаходиться на постійному контролі першого віце-мера Одеси Анатолія Орловського.