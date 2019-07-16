Кличко поганяв м’яча на новому стадіоні в Києві (фото)



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Завершити ремонтні роботи та відкрити стадіон «Русанівець» планують у серпні 2019 року

Мер Києва Віталій Кличко оглянув, як реконструюють стадіон «Русанівець» в Дніпровському районі столиці та поспілкувався з мешканцями мікрорайону. Завершити роботи і відкрити оновлений стадіон планують вже невдовзі. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Цей стадіон хотіли забудувати, як хотіли забудувати і стадіон «Спартак». Ми його відстояли. І зараз вкладаємо кошти, щоб наші діти мали можливість займатися спортом. Такі об'єкти вкрай важливі для нашого міста. Минулого року ми розпочали реконструкцію «Русанівця» і невдовзі його відкриємо», - сказав Кличко.

Колись на цьому стадіоні відбувалися футбольні матчі міського рівня. Але з часом він зруйнувався, стояв занедбаним і непридатним для занять спортом.

За словами мера Києва, «Русанівець» стане новою тренувальною базою для легкоатлетів і місцем занять спортом для мешканців району та киян.

Зокрема, проект реконструкції стадіону включає в себе: повне оновлення футбольного поля з круговими біговими доріжками та спортивними майданчиками (сектор для стрибків з жердиною, сектор для стрибків у висоту, сектор для штовхання ядра); будівництво адміністративно-побутового павільйону з роздягальними, душовими, кімнатою для арбітрів та медичним пунктом; влаштування трибун з навісом на 480 місць; встановлення інформаційного електронного табла.

Також буде на оновленому стадіоні сучасне освітлення для футбольного поля та території стадіону, система відеоспостереження, охоронна сигналізація та системи протипожежного захисту та контролю доступу. Встановлять і сучасне спортивне обладнання.

Завершити роботи та відкрити стадіон планують у серпні 2019 року.

Також вже цієї осені завершать реконструкцію легкоатлетичного манежу Київської міської школи вищої спортивної майстерності на проспекті Павла Тичини, 18.

Дивіться репортаж «Главкома» зі стадіону «Русанівець».