В Одесі продовжує знижуватися захворюваність на гострі кишкові інфекції



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До уваги одеситів: інформація щодо захворюваності на інфекційні хвороби та стан морської води на міських пляжах

За інформацією ГУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», рівень захворюваності на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня знизився на 10,7%, порівняно з попереднім тижнем. Всього зареєстровано 218 випадків гострих кишкових інфекцій, з яких 70% склали діти, більшість - у віці 1-4-х років.

Згідно з факторним аналізом, більшість випадків захворювань пов'язані із вживанням готових домашніх страв з порушенням технології приготування і зберігання, немитих овочів і фруктів, молочних і м'ясних продуктів, придбаних на стихійних ринках.

Для проведення моніторингових досліджень на холеру проведено обстеження 224 хворих на гострі кишкові інфекції та досліджені 13 проб із об'єктів зовнішнього середовища - 10 проб морської води, 2 проби лиманової води і одна проба стічних вод. Холерний вібріон не виділено.

Минулого тижня в Одесі зареєстровано 7 випадків кору, що відповідає рівню попереднього тижня. У числі хворих - 3 дитини та 4 дорослих.

За даними звітних форм лікувально-профілактичних установ, з початку нинішнього року діагноз «кір» встановлено у 696 одеситів, з яких 43,8% склали діти. Понад 90% усіх хворих не мали жодного щеплення від кору.

Вакцини КПК виробництва Бельгії і США проти кору, паротиту та краснухи є у всіх дитячих міських поліклініках Одеси. З урахуванням несприятливої епідситуації з кору, діти повинні бути вакциновані за першої можливості, коли настав час щеплення за календарем - тобто відразу після настання 12-місячного і 6-річного віку.

З метою проведення моніторингу питної води в Одесі відібрано 20 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 17 проб на санітарно-хімічні показники. Всі проби відповідають нормам.

У зонах рекреації морського водокористування на дев'яти міських пляжах Одеси з 5 по 11 липня 2019 року досліджені на санітарно-мікробіологічні показники 48 проб морської води, з яких не відповідали нормативним вимогам дві проби, відібрані на пляжі «Лузанівка». На санітарно-хімічні показники досліджено 18 проб морської води з міських пляжів, всі проби відповідали нормам.