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    Традиційний фестиваль «Наш Утьосов» відбудеться в Одесі в день народження видатного артиста

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    Традиційний фестиваль «Наш Утьосов» відбудеться в Одесі в день народження видатного артиста

    Одеситів і гостей міста запрошують на фестиваль «Наш Утьосов»: відкриття нової експозиції в Музеї-квартирі артиста, презентація музичного телефону з піснями Утьосова, виступи творчих колективів

    22 березня 2019 року в Одесі відбудеться п'ятий щорічний фестиваль «Наш Утьосов». У день народження легендарного актора, співака і читця Музей-квартира Леоніда Утьосова представить програму «Ми - з теа-джазу», присвячену 90-річчю теа-джазу під керівництвом Л. Утьосова.

    Початок - о 14:00.

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    У програмі:

    • покладання квітів до меморіальної дошки і пам'ятника «Молодий Утьосов»;
    • відкриття виставки до 90-річчя теа-джазу Л. Утьосова;
    • презентація музичного телефону з піснями Утьосова;
    • виступ першої в Україні групи, що грає в стилі ElektroSwing «Komanda KUSTO» (Одеса). Колектив заснований у 2017 році, виконує кавер-версії на пісні Л. Утьосова та інших виконавців.

    Також цього дня в залі Одеського муніципального театру духової музики ім. О. Саліка (вул. Приморська, 59) для поціновувачів творчості знаменитого артиста відбудеться концерт.

    Початок - о 16:00.

    У концерті візьмуть участь: естрадно-симфонічний оркестр муніципального театру під керуванням головного диригента Олесі Пістової, оркестр «Sympho Black» з програмою «Таємниця Утьосова» і вокалісти.

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