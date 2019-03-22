Традиційний фестиваль «Наш Утьосов» відбудеться в Одесі в день народження видатного артиста
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Одеситів і гостей міста запрошують на фестиваль «Наш Утьосов»: відкриття нової експозиції в Музеї-квартирі артиста, презентація музичного телефону з піснями Утьосова, виступи творчих колективів
22 березня 2019 року в Одесі відбудеться п'ятий щорічний фестиваль «Наш Утьосов». У день народження легендарного актора, співака і читця Музей-квартира Леоніда Утьосова представить програму «Ми - з теа-джазу», присвячену 90-річчю теа-джазу під керівництвом Л. Утьосова.
Початок - о 14:00.
У програмі:
- покладання квітів до меморіальної дошки і пам'ятника «Молодий Утьосов»;
- відкриття виставки до 90-річчя теа-джазу Л. Утьосова;
- презентація музичного телефону з піснями Утьосова;
- виступ першої в Україні групи, що грає в стилі ElektroSwing «Komanda KUSTO» (Одеса). Колектив заснований у 2017 році, виконує кавер-версії на пісні Л. Утьосова та інших виконавців.
Також цього дня в залі Одеського муніципального театру духової музики ім. О. Саліка (вул. Приморська, 59) для поціновувачів творчості знаменитого артиста відбудеться концерт.
Початок - о 16:00.
У концерті візьмуть участь: естрадно-симфонічний оркестр муніципального театру під керуванням головного диригента Олесі Пістової, оркестр «Sympho Black» з програмою «Таємниця Утьосова» і вокалісти.