Громадський транспорт Одеси змінює графік роботи



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З 22 березня вносяться зміни в роботу транспорту у зв'язку з капремонтом вул. Софіївської

З 22 березня 2019 року у зв'язку з початком робіт по вулиці Софіївській почне діяти обмеження руху транспорту.

Схеми руху транспорту під час закриття по вул. Софіївської

Так, транспорт частково буде перенаправлений по вулицям Єлісаветинській та Ольгіївській, Торговій і Пастера.

Вносяться зміни тимчасового характеру до схем руху міського громадського транспорту департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху з 22:00 22 березня 2019 року.

Автобусних маршрутів №№ 168, 240, 250:

у напрямку руху до Пересипських мостів - від вул. Торгової на вул. Пастера, вул. Ольгіївську, узв. Маринеско і далі за маршрутами.

Автобусних маршрутів №№ 105, 121, 130, 146, 242:

у напрямку руху до Пересипських мостів - від вул. Преображенської на вул. Єлісаветинську, вул. Кінну, вул. Пастера, вул. Ольгіївську, узв. Маринеско і далі за маршрутами.

Автобусного маршруту № 145:

у напрямку руху до Пересипських мостів - від пров. Маяковського на вул. Єлісаветинську, вул. Кінну, вул. Пастера, вул. Ольгіївську, узв. Маринеско і далі за маршрутом.

Автобусного маршруту № 117:

у напрямку руху до Пересипських мостів - від пров. Маяковського на вул. Єлісаветинську, вул. Кінну, вул. Пастера і далі за маршрутом;

у напрямку руху до вул. Преображенської - від вул. Пастера на вул. Преображенську і далі за маршрутом.

Автобусного маршруту № 137:

у напрямку руху до Пересипських мостів - від пров. Маяковського на вул. Єлісаветинську, вул. Кінну, вул. Пастера, вул. Ольгіївську, узв. Маринеско і далі за маршрутом;

у напрямку руху до вул. Преображенської - від Пересипських мостів на вул. Старопортофранківську, вул. Пастера, вул. Преображенську і далі за маршрутом.

Трамвайного маршруту № 3 «Люстдорф – вул. Пастера»:

у напрямку руху до вул. Пастера - від вул. Новощіпний ряд на вул. Старопортофранківську, вул. Пастера;

у напрямку руху до Люстдорфської дороги - від вул. Пастера на вул. Старопортофранківську, Новощіпний ряд і далі за маршрутом.

Трамвайного маршруту № 15 «Слобідській ринок - Олексіївській сквер»:

у напрямку руху до Олексіївського скверу - від пл. Тираспольської на вул. Преображенську, вул. Старопортофранківську, вул. Мечникова, вул. Адмірала Лазарєва, Олексіївський сквер (ст. Товарна);

у напрямку руху до Слобідського ринку - від Олексіївського скверу на вул. Адмірала Лазарєва, вул. Мечникова, вул. Старопортофранківську, вул. Преображенську, пл. Тираспольську, вул. Ніжинську і далі за маршрутом.

Робота трамвайного маршруту № 12 буде організована від Слобідського ринку до Херсонського скверу.