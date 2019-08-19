Тренінг з профілактики інфекційних захворювань провели для юних одеситів



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В Одеському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді провели тренінг з питань профілактики і протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, наркоманії та гепатиту

В Одеському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відбувся восьмигодинний тренінг з питань профілактики і протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, наркоманії та гепатиту, взаємодії з групами підвищеного ризику.

У заняттях взяли участь 20 осіб. Юнаки та дівчата відпрацьовували моделі поведінки з людьми групи ризику і шляхи подолання психологічного бар'єру в спілкуванні з ними.

Заняття проходили в інтерактивній формі - учасники слухали лекції, працювали в групах, а також відпрацьовували навички через моделювання ситуацій.одеси

Особлива увага акцентувалася на необхідності об'єднання зусиль у протидії ВІЛ/СНІДу.

За підсумками занять учасники тренінгу успішно пройшли тестування та отримали спеціальні сертифікати.

Тренінг відбувся за участю благодійної організації «100% життя. Одеса».