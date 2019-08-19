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    Тренінг з профілактики інфекційних захворювань провели для юних одеситів

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    Тренінг з профілактики інфекційних захворювань провели для юних одеситів

    В Одеському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді провели тренінг з питань профілактики і протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, наркоманії та гепатиту

    В Одеському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відбувся восьмигодинний тренінг з питань профілактики і протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, наркоманії та гепатиту, взаємодії з групами підвищеного ризику.

    У заняттях взяли участь 20 осіб. Юнаки та дівчата відпрацьовували моделі поведінки з людьми групи ризику і шляхи подолання психологічного бар'єру в спілкуванні з ними.

    Заняття проходили в інтерактивній формі - учасники слухали лекції, працювали в групах, а також відпрацьовували навички через моделювання ситуацій.одеси

    Особлива увага акцентувалася на необхідності об'єднання зусиль у протидії ВІЛ/СНІДу.

    За підсумками занять учасники тренінгу успішно пройшли тестування та отримали спеціальні сертифікати.

    Тренінг відбувся за участю благодійної організації «100% життя. Одеса».

    Одеський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (ОГЦСССДМ) проводить профілактичну роботу щодо попередження соціально-небезпечних захворювань у молодіжному середовищі, серед груп ризику, сприяє формуванню здорового способу життя, надає соціальну підтримку ВІЛ-інфікованим дітям, молоді та членам їх сімей.

    Центр знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 7.

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