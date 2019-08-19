Тренінг з профілактики інфекційних захворювань провели для юних одеситів
В Одеському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді провели тренінг з питань профілактики і протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, наркоманії та гепатиту
В Одеському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відбувся восьмигодинний тренінг з питань профілактики і протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, наркоманії та гепатиту, взаємодії з групами підвищеного ризику.
У заняттях взяли участь 20 осіб. Юнаки та дівчата відпрацьовували моделі поведінки з людьми групи ризику і шляхи подолання психологічного бар'єру в спілкуванні з ними.
Заняття проходили в інтерактивній формі - учасники слухали лекції, працювали в групах, а також відпрацьовували навички через моделювання ситуацій.одеси
Особлива увага акцентувалася на необхідності об'єднання зусиль у протидії ВІЛ/СНІДу.
За підсумками занять учасники тренінгу успішно пройшли тестування та отримали спеціальні сертифікати.
Тренінг відбувся за участю благодійної організації «100% життя. Одеса».
Одеський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (ОГЦСССДМ) проводить профілактичну роботу щодо попередження соціально-небезпечних захворювань у молодіжному середовищі, серед груп ризику, сприяє формуванню здорового способу життя, надає соціальну підтримку ВІЛ-інфікованим дітям, молоді та членам їх сімей.
Центр знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 7.