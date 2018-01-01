У 2017 році одеські депутати витратили на купівлю біткоїнів майже 200 мільйонів гривень

У 2017 році українські чиновники проінвестували у купівлю криптовалют близько 195 мільйонів гривень

Майже третину від цієї суми задекларував депутат, що обирався в Одеську міськраду з ім'ям Імператор Палпатін. Загалом на купівлю різних видів біткоїнів народні обранці витратили 195,4 млн гривень. Вся ця сума припадає на долю п’ятьох депутатів з Одещини - двох парламентарів, двох - міськ-, і одного - облради. Найбільшим шанувальником



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Загалом на купівлю різних видів біткоїнів народні обранці витратили 195,4 млн гривень

У 2017 році українські чиновники проінвестували у купівлю криптовалют близько 195 мільйонів гривень

Майже третину від цієї суми задекларував депутат, що обирався в Одеську міськраду з ім'ям Імператор Палпатін.

Загалом на купівлю різних видів біткоїнів народні обранці витратили 195,4 млн гривень. Вся ця сума припадає на долю п’ятьох депутатів з Одещини - двох парламентарів, двох - міськ-, і одного - облради.

Найбільшим шанувальником електронного капіталу виявився депутат Одеської міської ради Дмитро Палпатін. 1 серпня він став власником 7711 одиниць біткоїн кешу, які на момент набуття коштували майже 58 млн гривень. В міську раду Дмитро Вікторович Фісінчук (саме так насправді звати депутата) потрапив у жовтні 2015 року за списком партії мера Труханова «Довіряй справам». Цікаво, що на момент обрання він носив більш екстравагантне ім’я - Імператор Палпатін, на честь одного з персонажів кіноепопеї «Зіркові війни». Крім того, раніше Палпатін був членом «Інтернет партії України». Однак, отримавши мандат, паспорт він вирішив знову змінити.

На другому місці опинився народний депутат з Одещини Олександр Урбанський. У нього того ж дня, що і в Палпатіна, з’явилося 5328 одиниць біткоїн кешу на понад 40 млн гривень. А бронзу отримує його колега-парламентар, лідер «Інтернет партії України» Дмитро Голубов, еклектронний гаманець якого теж 1 серпня поповнився криптовалютою, еквівалентною майже 33 млн гривень.

Того ж дня майнінгом, очевидно, займався і брат нардепа Урбанського Анатолій, що очолює Одеську обласну раду. У своїй декларації про суттєві зміни він вказав 4256 одиниць біткоїн кешу на суму понад 32 млн гривень.

А от депутат Одеської міської ради Денис Григор’єв вирішив одночасно вкладатися і в біткоїн кеш, і в біткоїн голд. 21 листопада 2017 року він став власником криптовалют, вартість яких на момент набуття склала понад 31 млн гривень.

Джерело: Bihus.info