У Білгород-Дністровську чоловік пограбував перехожего серед білого дня



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Поліцейські затримали підозрюваного

Серед білого дня біля магазину зловмисник вирвав з рук 43-річного потерпілого телефон.

Правоохоронці викрили підозрюваного за місцем мешкання в селищі Сергіївка. Зі слів чоловіка, причиною злочину стало його надмірне вживання алкогольних напоїв та нібито грошовий борг потерпілого. Здобутий злочинним шляхом ґаджет у правопорушника поліцейські вилучили та повернули власнику.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

«Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України, - розповів заступник начальника відділу - начальник СКП Білгород-Дністровського ВП Олександр Богомолюк. – Крім того, з’ясувалося, що правопорушник з кримінальним минулим і розшукується поліцейськими з Миколаївської області за скоєння ряду крадіжок. Про його затримання ініціатора розшуку проінформовано».

Шановні громадяни! В подібних випадках терміново телефонуйте на спецлінію «102». Це дозволить поліцейським по гарячих слідах затримати зловмисника ще до того, як він встигне розпорядитися вашим майном.