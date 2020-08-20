У Білгород-Дністровську чоловік пограбував перехожего серед білого дня
Поліцейські затримали підозрюваного
Серед білого дня біля магазину зловмисник вирвав з рук 43-річного потерпілого телефон.
Правоохоронці викрили підозрюваного за місцем мешкання в селищі Сергіївка. Зі слів чоловіка, причиною злочину стало його надмірне вживання алкогольних напоїв та нібито грошовий борг потерпілого. Здобутий злочинним шляхом ґаджет у правопорушника поліцейські вилучили та повернули власнику.
Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».
«Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України, - розповів заступник начальника відділу - начальник СКП Білгород-Дністровського ВП Олександр Богомолюк. – Крім того, з’ясувалося, що правопорушник з кримінальним минулим і розшукується поліцейськими з Миколаївської області за скоєння ряду крадіжок. Про його затримання ініціатора розшуку проінформовано».