  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Білгород-Дністровську чоловік пограбував перехожего серед білого дня

    • Розсилка
    У Білгород-Дністровську чоловік пограбував перехожего серед білого дня

    Поліцейські затримали підозрюваного

    Серед білого дня біля магазину зловмисник вирвав з рук 43-річного потерпілого телефон.

    Правоохоронці викрили підозрюваного за місцем мешкання в селищі Сергіївка. Зі слів чоловіка, причиною злочину стало його надмірне вживання алкогольних напоїв та нібито грошовий борг потерпілого. Здобутий злочинним шляхом ґаджет у правопорушника поліцейські вилучили та повернули власнику.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    «Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України, - розповів заступник начальника відділу - начальник СКП Білгород-Дністровського ВП Олександр Богомолюк. – Крім того, з’ясувалося, що правопорушник з кримінальним минулим і розшукується поліцейськими з  Миколаївської області за скоєння ряду крадіжок. Про його затримання ініціатора розшуку проінформовано».

    Шановні громадяни! В подібних випадках терміново телефонуйте на спецлінію «102». Це дозволить поліцейським по гарячих слідах затримати зловмисника ще до того, як він встигне розпорядитися вашим майном. 
    кримінал телефон Одещина чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ